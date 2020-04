Murió por coronavirus y su esposa solo pudo despedirse por FaceTime

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Michigan murió por coronavirus alejado de su familia que esta cuarentena, su esposa y su hija solo pudieron hablar con él por FaceTime gracias a una enfermera.

Marini Smith ha sufrido por el coronavirus durante las últimas semanas, su esposo fue hospitalizado y se vio obligada a quedarse en casa luego de que ella, su padre y su hermano dieran positivo a COVID-19.

“La gente de la familia comenzó a mostrar síntomas similares a los de la gripe; no tenía idea de que era corona, nada de eso, simplemente, ‘Hola, no me siento tan bien’”, dijo Marini Smith. “Mi esposo, su síntoma fue fiebre alta”, agregó.

El esposo de Marini, Rayshone Smith, fue hospitalizada el pasado 16 de marzo, ese fue el último día que se vieron en persona.

Rayshone se tuvo que enfrentar a la enfermedad solo y las últimas oportunidades que tuvo para hablar con su esposa e hija fueron gracias a una enfermera.

“La enfermera se sintió tan mal por mi hija y por mí, usó su teléfono personal y FaceTimed para nosotras, lo que pensé que era muy, muy agradable”, dijo Marini.

En las oportunidades que tuvo para hablar con su esposo, él le confesó que estaba asustado.

“Él dijo ‘Sí’. Todos los que conocen a mi esposo saben que no le tiene miedo a nada, pero estaba muy, muy asustado”, recordó Marini.

La pareja se despedía sin saber si tendrían oportunidad de volver a hablar. Lamentablemente, Rayshone murió siete días después de llegar al hospital y ni su esposa ni su hija pudieron asistir a su funeral.

La única oportunidad que tuvo Marini de tener una impresión del funeral de su esposo fue por medio de cortos videos que le eran enviados por familiares.

“No quería que se fuera solo de aquí. Siento que él estaba allí para todos, y siento que estaba solo. Nadie pudo estar allí para él”, lamentó Marini.

Lidiando con la pérdida y con el distanciamiento social, madre e hija esperan que la emergencia por coronavirus termine para poder despedirse adecuadamente.

“Le prometí que cuando todo esto termine, iremos a algún lado, vamos a gritar, llorar y abrazarnos y vamos a visitar a su padre”, agregó Marini.

La historia de los Smith refleja a innumerables otros en medio de la pandemia de coronavirus. La velocidad del virus mortal y contagioso está dejando a las familias celebrando funerales inesperados y con poca asistencia a un ritmo aterrador, detalla CNN.