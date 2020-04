Trabajadores de USPS en Winter Park dan positivo por COVID-19

(NOTICIAS YA).- El Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS por sus siglas en inglés, confirmó el lunes que dos empleados en una oficina de correos del centro de Winter Park en el centro de Florida, dieron positivo por el coronavirus.

Según un portavoz de USPS, ambos empleados trabajan en la oficina de correos ubicada en North New York Avenue. El portavoz indicó que uno de estos empleados no ha vuelto a presentarse en su sitio de labores, pero no proporcionó detalles que indiquen si esta persona fue puesta en cuarentena u hospitalizada.

El segundo empleado que se confirmó fue infectado por COVID-19 permanece en cuarentena y volverá a trabajar cuando esté médicamente autorizado, dijo el portavoz de USPS en un correo electrónico.

“En este momento, creemos que el riesgo de exposición para otros empleados en las instalaciones de Winter Park es bajo, según la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el departamento de salud del condado”, dijo el vocero a través en un correo electrónico.

“La seguridad y el bienestar de nuestros empleados es una de nuestras principales prioridades. Para garantizar la salud de nuestros empleados, seguimos las estrategias recomendadas por los CDC y los departamentos de salud locales ” aseguraron.

Empleados de Publix en el condado Pinellas dan positivo a COVID-19

Actualmente no hay evidencia de los CDC y la Organización Mundial de la Salud de que COVID-19 se pueda transmitir a través de correos.