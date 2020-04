Marzo de 2020 fue el primero sin un tiroteo escolar desde hace 20 años

(NOTICIAS YA).- Este marzo de 2020 se ha convertido en el primer marzo en casi dos décadas sin un tiroteo escolar en Estados Unidos, mientras niños y adolescentes se mantienen en casa debido a la cuarentena derivada de la pandemia por coronavirus.

Las escuelas de todo el país se han mantenidos cerradas desde principios de marzo, cuando las autoridades decidieron interrumpir el ciclo escolar como medida de prevención para frenar la propagación del coronavirus.

Desde entonces, estudiantes de todas las edades se han adaptado a una educación en el hogar y clases en línea.

La medida podría extenderse para lo que resta del año escolar, con lo que niños y adolescentes se mantienen lejos de sus escuelas y tienen lo que podría ser el tiempo más largo de sus vida estudiantil sin un tiroteo.

Robert Klemko, periodista del Washington Post, destacó por primera vez en su cuenta de Twitter que desde 2002 no ha habido un marzo sin tiroteos escolares.

El Centro Nacional de Seguridad Escolar y los Servicios Nacionales de Seguridad Escolar confirmaron el dato.

En marzo de 2002, un estudiante de 13 años llevó un arma y una lista de objetivos a la escuela, pero fue sometido por un oficial de recursos escolares antes de que pudiera apretar el gatillo.



Para marzo de 2020, hubo varios casos de tiroteos en los campus escolares, pero ninguno que se ajustara a la descripción típica de un tiroteo escolar, destaca CBS News.

Se registraron siete incidentes en marzo de 2020. Cuatro de esos tiroteos se clasificaron como descargas no intencionales, otro fue entre adultos en un campo de fútbol de una escuela durante un fin de semana y dos ocurrieron en campus universitarios pero no involucraron a estudiantes, según datos de Everytown for Gun Safety.

Las armas de fuego son la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Estados Unidos, detrás de los accidentes automovilísticos, de acuerdo con un reporte de New England Journal of Medicine.

Mientras los tiroteos escolares se redujeron, los comerciantes de armas tienen más clientes que nunca, ambos casos derivan de la pandemia.

El gerente de una tienda de armas le dijo a CBS News que las principales razones por las cuales los clientes estaban comprando armas de fuego son para protegerse durante la cuarentena y por miedo a lo desconocido.

Quienes exigen al gobierno un control de armas, temen que los estudiantes ahora estén expuestos a más peligro en sus hogares y que reanudándose las clases se registren más tiroteos.

