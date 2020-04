Murió médico forense tras contagiarse de coronavirus por un cadáver

(NOTICIAS YA).- Un médico forense de Tailandia murió tras contraer coronavirus de un cadáver, algo que aseguran se trata del primer caso de este tipo.

Una carta publicada en el Journal of Forensic and Legal Medicine asegura que se trata de un practicante forense que trabajaba en Bangkok, pero no proporcionan más detalles sobre su identidad, según detalla Newsweek.

“Según nuestro mejor conocimiento, este es el primer informe sobre la infección y muerte por COVID-19 entre el personal médico en una unidad de medicina forense”, dice la carta firmada por Won Sriwijitalai, del Centro Médico RVT de Bangkok, y Viroj Wiwanitkit de la Universidad DY Patil de India.

La carta fue escrita el pasado 20 de marzo, cuando apenas se habían confirmado 272 casos de coronavirus en Tailandia, cifra que incluía a dos profesionales de la salud: el médico forense y un auxiliar de enfermería.

VIDEO: Médico hispano relata su experiencia tras padecer el coronavirus

Ahora, hasta este 14 de abril, se han confirmado 2 mil 613 casos de COVID-19 en Tailandia, según la Universidad Johns Hopkins.

Sriwijitalai y Wiwanitkit dijeron que cuando el examinador forense detectó el virus, que causa COVID-19, la mayoría de los casos en Tailandia eran importados y no se estaba propagando ampliamente en la comunidad.

“Hay pocas posibilidades de que los profesionales de medicina forense entren en contacto con pacientes infectados, pero pueden tener contacto con muestras biológicas y cadáveres”, destacaron los expertos.

Ambos aconsejaron a todos los médicos forenses que utilicen ropa protectora, incluido un traje, guantes, gafas protectoras, gorra y máscaras cuando trabajen.

“En la actualidad, no hay datos sobre el número exacto de cadáveres contaminados con COVID-19, ya que no es una práctica habitual examinar el COVID-19 en los cadáveres en Tailandia. Sin embargo, el control de infecciones y las precauciones universales son necesarias”, advirtieron.

LEE: Médico advirtió antes sobre el coronavirus pero la policía lo silenció

Aunque no participo en nada sobre ese caso, la profesora de patología en el John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Angelique Corthals, hace la siguiente advertencia:

“No solo los médicos forenses, sino también los técnicos de la morgue y las personas en las funerarias deben ten mucho cuidado”.

Summer Johnson McGee, experta en políticas de salud de la Universidad de New Haven, le dijo a BuzzFeed News que cualquier persona que entre en contacto con un cuerpo que haya dado positivo por coronavirus debe usar equipo de protección.

“Las autopsias y las investigaciones posteriores presentan riesgos reales para que los forenses adquieran COVID-19”, destacó.

A finales de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los cadáveres generalmente no son infecciosos, excepto en casos de fiebres hemorrágicas como el Ébola y Marburg, en una guía provisional sobre cómo manejar de manera segura los cadáveres de las víctimas de COVID-19.

LEE: Un solo paciente que contrajo coronavirus infectó a 14 médicos

“Hasta la fecha no hay evidencia de personas infectadas por la exposición a los cuerpos de personas que murieron por COVID-19”, dijo la OMS.

Wiwanitkit resaltó que la posible propagación del coronavirus por los cadáveres es “una cuestión olvidada importante en [la] crisis actual de COVID-19”.

VIDEO RELACIONADO: