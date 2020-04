Niegan que fotos de cadáveres por coronavirus sean del IMSS en Juárez

(NOTICIAS YA).-Un medio de comunicación en Ciudad Juárez, publicó una fotografía en donde se ven varias bolsas de plástico en un piso, asegurando que de acuerdo a miembros de la asociación de abogados penalistas, se trataba de personas que fallecieron por COVID-19 en el hospital numero 66 del seguro social.

Agregando que las autoridades intentan esconder las cifras verdaderas de esta enfermedad, pero hoy el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, afirmó que las fotografías son falsas y se mostró que esa mismo foto se ha utilizado desde hace tiempo en varios países del mundo.

“Del profundo desacuerdo que tenemos con algunos medios de comunicación al considerar que estas fotografías que se publicaron no corresponden a nuestras instalaciones, es importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra actualmente ocupado en la atención de nuestros derecho-habientes y que no vamos a permitir que los medios utilicen fotografías que no corresponden al instituto mexicano el seguro social”, detalló Humberto Campos, jefe de prestaciones médicas IMSS.

De esta manera se pide a la comunidad en general que estén atentos a la información oficial de medios de comunicación confiables y no se dejen llevar por notas falsas que circulan en redes sociales o en medios con poca credibilidad que no confirman sus fuentes de información.

El manejo de cifras alarman a la población y entorpecen el trabajo de las autoridades de salud quienes actualmente confirman la muerte de 18 personas.

“Casos descartados han sido 217, casos sospechosos 171, y en el estado bueno pues tenemos la tristeza de tener 18 defunciones”, señaló Arturo Valenzuela, jefe médico servicios de salud.

De los casos que actualmente se encuentran recibiendo atención médica, 7 de ellos están utilizando un respirador artificial en cuidados intensivos del hospital 66 del seguro social.

Por lo que aún existen los medios para la atención adecuada de los portadores del virus pero se mantiene la solicitud para que se queden en casa y así limitar el contagio y evitar la saturación de los hospitales.