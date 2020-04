Operadora del 911 en Colorado es criticada por “no quedarse en su casa”

(NOTICIAS YA).-Heather Silchia siempre supo que quería ayudar a la comunidad y no era para menos ya que ella creció en una familia de socorristas, así que Silchia decidió que quería contestar las llamadas de emergencia en la línea local de ayuda 911.

Como era de esperarse con toda la situación generada por el COVID-19, últimamente su trabajo se ha vuelto bastante estresante pues no solo trabaja en el turno de noche en la dependencia del 911 para el Condado Jefferson, sino que además tiene la ardua tarea de criar a sus tres hijos, sin mencionar la enorme responsabilidad de asegurarse que los socorristas, bomberos, policías, paramédicos estén conscientes del alto riesgo de contraer el COVID-19 mientras atienden a una emergencia.

Ahora, imagina que ella se dispone a salir para su trabajo esencial un sábado por la tarde y encuentra una nota en el parabrisas de su vehículo ordenándole que se quede en su casa y asumiendo cosas a través de los ojos de alguien (probablemente un vecino que observa su rutina diaria).

La nota dice lo siguiente:

“¡Por favor quédate en casa!

He notado que algunos días de la semana sales con tu bebé en horas de la mañana y luego regresas sin el minutos después. Después vemos al hombre de la casa regresar con el bebé en la tarde, mientras tu auto no se ha movido en todo el día. Esto me hace pensar que ese niño va a una guardería.

¡YA BASTA!. Asumo que que ese hombre tiene un trabajo esencial ya que se va todo el día, pero si tú estás en tu casa, no hay razón para que tu hijo esté en una guardería justo en estos momentos. También veo que tú sales poco después de que tu (quien creo que es) tu esposo llega a casa.

Tú no llevas un uniforme puesto y nunca te he visto utilizar un tapabocas. Los bares están cerrados y no es posible que salgas a comprar el mercado todas las noches (algo para lo que también necesitarías usar un tapabocas), una vez más te pido que te quedes en casa.

Además, hazle un favor a todos tus vecinos y mantén a tus hijos adentro. Son muy escandalosos.

Ayuda y pon de tu parte para que nuestra ciudad se mantenga a salvo y DEJA DE SALIR DE TU CASA.

Atentamente,

Todos tus vecinos”.