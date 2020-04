¿Qué son pruebas de anticuerpos y qué significan para el coronavirus?

(NOTICIAS YA).- A medida que el mundo observa y se pregunta cuándo podrían terminar las órdenes de confinamiento por la pandemia de coronavirus y las medidas de distanciamiento social, algunos esperan que las pruebas de anticuerpos puedan ayudar a dar una solución.

Las pruebas de anticuerpos, también conocidas como pruebas de serología, no están destinadas a diagnosticar una infección activa con el coronavirus. Por el contrario, buscan proteínas en el sistema inmunitario, conocidas como anticuerpos, a través de una muestra de sangre.

Su presencia significa que una persona estuvo expuesta al virus y desarrolló anticuerpos contra él, lo que puede significar que esa persona tiene al menos algo de inmunidad, aunque los expertos no están seguros de cuán fuerte puede ser la inmunidad o incluso cuánto durará.

En contraste, las pruebas de diagnóstico, hasta ahora, han utilizado principalmente una técnica de laboratorio conocida como prueba de reacción en cadena de la polimerasa o prueba de PCR. Estas pruebas pueden diagnosticar infecciones activas a través de una muestra, generalmente de un hisopo nasal, que luego se analiza para detectar material genético viral.

Aquí hay cinco preguntas y respuestas sobre covid-19 y las pruebas de anticuerpos.

¿Están disponibles nuevas pruebas de anticuerpos contra el coronavirus?

“Dentro de un período de aproximadamente una semana, vamos a tener una cantidad bastante grande de pruebas [de anticuerpos] disponibles”, dijo a CNN el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el viernes.

Pero eso no significa que estén listas ahora.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ninguna prueba de anticuerpos para el coronavirus, pero una prueba, realizada por Cellex Inc., recibió autorización de uso de emergencia. Varias otras compañías también han creado sus propias versiones bajo una nueva política de la FDA implementada el mes pasado que facilita a las compañías la fabricación y distribución de pruebas de anticuerpos.

Desde que la FDA emitió la política, más de 70 desarrolladores han presentado pruebas de anticuerpos, dijo la agencia el 7 de abril.

Según la nueva política, las pruebas se pueden usar y distribuir una vez que el fabricante haya informado a la FDA que la prueba ha sido validada, pero las empresas no pueden afirmar que la agencia ha validado las pruebas.

La FDA advirtió que estas pruebas de serología “no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir la infección por [coronavirus] o para informar el estado de la infección” y ha pedido a los fabricantes que informen posibles inquietudes sobre la prueba.

¿Son precisas las pruebas de anticuerpos?

Sin la aprobación de la FDA, estas pruebas no se someten al riguroso proceso que generalmente se requiere para demostrar la precisión, y esto ha generado preocupaciones.

Scott Becker, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública, ha calificado muchas de las pruebas como “malas”. La asociación de Becker representa 125 laboratorios de salud pública estatales, de condados y municipales en Estados Unidos. Esos laboratorios, junto con laboratorios privados, serían responsables de ejecutar las pruebas.

Pero Becker dijo que sus laboratorios no usarán las pruebas que están en el mercado porque están preocupados por los resultados inexactos que podrían significar que las personas crean erróneamente que son inmunes al coronavirus y que pueden regresar al trabajo o detener el distanciamiento social.

“Podría ser bastante peligroso”, dijo Becker.

Becker dijo que compartió sus preocupaciones sobre la calidad de las pruebas de anticuerpos con el Dr. Brett Giroir, secretario asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., y el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen Hahn. Él cree que a menos que la FDA intervenga, podría haber resultados incorrectos o falsos sentidos de seguridad.

Giroir dijo que verificar la precisión de estas pruebas será una prioridad, pero reconoció que no todas las pruebas disponibles serán de buena calidad.

“Existe un esfuerzo muy consolidado entre la FDA, los CDC y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para validar algunas de las pruebas [de anticuerpos] que están en el mercado en este momento… Y tenemos razones para creer que no todas funcionarán bien”, dijo en una rueda de prensa de la Casa Blanca la semana pasada. “Vamos a tener mucho cuidado para asegurarnos de que cuando le decimos que es probable que sea inmune a la enfermedad… la prueba realmente lo dijo”.

¿No sabrías si hubieras estado expuesto al coronavirus?

Además de indicar cierto nivel de inmunidad, la presencia de anticuerpos de covid-19 podría ayudar a identificar a aquellos que han sido infectados pero nunca se dieron cuenta de que tenían la enfermedad. Las primeras investigaciones muestran que un gran número de personas pueden haber tenido síntomas leves o ningún síntoma, y este grupo podría estar propagando el coronavirus más de lo que se pensaba anteriormente.

“Puede haber mucha gente por ahí, y sospecho que hay una buena cantidad, que han sido infectados, eran asintomáticos y no lo sabían”, dijo Fauci recientemente en Today Show de NBC News en respuesta a por qué las pruebas de anticuerpos son importantes.

Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron el viernes que está reclutando hasta 10.000 voluntarios para participar en un estudio sobre cuántos estadounidenses han sido infectados con covid-19 y no lo saben.

“Estos datos cruciales nos ayudarán a medir el impacto de nuestros esfuerzos de salud pública ahora y guiarán nuestra respuesta al covid-19 en el futuro”, dijo Fauci en un comunicado.

Saber exactamente quién tiene anticuerpos también puede ayudar con el tratamiento de covid-19. Actualmente se están realizando ensayos clínicos con plasma convaleciente, un proceso que toma los anticuerpos de alguien que se ha recuperado de covid-19 y los inyecta en una persona enferma.

“¿Cómo puedes saber de quién obtener [anticuerpos] si no han sido evaluados? Si estás hablando de intentar escalar [plasma convaleciente] como una terapia real, tendrás que hacerlo en masa “para saber quién podría ser un donante”, dijo a CNN la Dra. Celine Gounder, profesora de medicina y enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la NYU.

¿Cuánto durará la inmunidad contra el coronavirus?

Las personas con anticuerpos de covid-19 pueden tener inmunidad contra la enfermedad, pero no está claro qué tan fuerte podría ser la respuesta inmune o por cuánto tiempo.

“Si observamos el coronavirus MERS, veríamos personas que tendrían una respuesta de anticuerpos durante unos 10 meses, tal vez un año”, dijo a CNN la Dra. Maria van Kerkhove, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para la respuesta de covid-19. “Incluso allí, no sabíamos si eso confería protección. Entonces, para este virus en particular [covid-19], la respuesta es que aún no lo sabemos, pero esos estudios se están haciendo”.

“La inmunidad que brinda covid-19 puede considerarse como una protección puente hasta que tengamos una vacuna efectiva disponible”, dijo el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas en Vanderbilt, en un correo electrónico a CNN.

“Incluso entonces, la vacuna puede tener que administrarse anualmente”, dijo Schaffner, señalando que sin datos concretos, todo es solo especulación.

La respuesta también puede depender de las características del virus, que aún no conocemos, dijo el Dr. Bala Hota, profesor de enfermedades infecciosas y funcionario médico asociado del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago.

“Algunos de los factores son cuánta variación podemos esperar ver en el perfil genético de cepas del nuevo coronavirus… Dado que el virus es tan nuevo, todavía no tenemos los datos”, dijo en un correo electrónico a CNN.

¿Cómo podrían las pruebas de anticuerpos ayudar a terminar con el distanciamiento social?

Determinar quién tiene algún nivel de inmunidad a través de pruebas de anticuerpos podría ayudar a las personas a sentirse más seguras de regresar al trabajo.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuyo estado ha reportado más casos de coronavirus que ningún otro, está buscando pruebas de anticuerpos para “reiniciar la vida” en una ciudad que ha sido detenida por el virus.

Nueva York ha desarrollado su propio régimen de prueba de anticuerpos, aprobado por su departamento de salud para su uso dentro del estado, y está trabajando con la FDA para llevarlo a escala, dijo la semana pasada en las redes sociales.

“No podemos reiniciar la vida como la conocíamos sin hacer pruebas”, tuiteó Cuomo.

El excomisionado de la FDA, Dr. Scott Gottlieb, ayudó a diseñar un plan de acción sobre cómo reabrir el país, y las pruebas de anticuerpos desempeñan un papel crucial.

La iniciativa sugiere que las pruebas tendrán “implicaciones importantes” para la capacidad de las personas de volver al trabajo, especialmente en entornos de atención médica, pero también señala las muchas incógnitas sobre estas pruebas, incluidas algunas bastante importantes: ¿Qué significa una prueba positiva en términos del nivel de protección de alguien? ¿Y cuán precisas son?

A medida que se abordan esos problemas y se expande la capacidad de las pruebas, el “rendimiento de estas pruebas mejora”, lo que facilita a los gobiernos federales y estatales establecer criterios para las pruebas y priorizar quién las recibe, de acuerdo con el plan. Las pruebas de anticuerpos también podrían proporcionar datos importantes para modelar y predecir los resultados futuros de covid-19.

Fauci dijo en una sesión informativa que las pruebas de anticuerpos pueden revelar cuán extendido está el coronavirus en EE.UU.: “Y para cuando tengamos que enfrentar lo que sucederá con este regreso a la normalidad, tendremos la capacidad de identificar, aislar, rastrear contactos para que nunca se salga de control “.

Jen Christensen de CNN contribuyó a este informe.