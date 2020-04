VIDEO: Residentes podrían estar propagado el coronavirus

(NOTICIAS YA).-A pesar que ir al supermercado es considerado como una actividad esencial, permitida bajo la orden de quedarse en casa, que estará vigente hasta el 26 de abril, según decretó el gobernador Jared Polis, esto está causando problemas.

Y es que muchas personas continúan visitando estos lugares para abastecerse de alimentos sin tomar las medidas necesarias de protección.

“Yo tuve que salir hoy a hacer mi despensa. Me protegí con mi tapabocas y guantes, pero me da dolor como ver que la gente no está acatando las medidas”, expresa Guadalupe Mancera, una inmigrante mexicana.

La mujer quien es residente de Denver, denuncia que “dejan los guantes tirados en todos lados, no usan tapabocas, y no respetan la distancia. Me preocupa que nosotros mismos podríamos estar empeorando la situación”.

Los supermercados se están volviendo un dolor de cabeza para autoridades de salud, y es que a pese que muchos establecimientos como la cadena save a lot están implementado estrictas medidas para proteger a sus clientes

“Tenemos y estamos promoviendo el distanciamiento social, seis pies de distancia con las otra personas. Tenemos toallitas húmedas para la limpieza de los carritos de mandados. Las cajeras están desinfectado constantemente sus áreas de trabajo y los guantes están disponibles para cualquier cliente que lo necesite”, explicó Jorge González, Vicepresidente de Operaciones de Save A Lot.

González comenta que además han instalado barreras de acrílico en las cajas registradoras para proteger a los trabajadores, a quienes se les están pagado un bono especial por trabajar, y se les ordena quedarse en casa si están enfermos o presentan algún síntoma.

Pero son los propios ciudadanos quienes no están acatado las medidas de distanciamiento social por lo que buenos de estos establecimientos piden:

“Guarden su distancia social, seis pies de separados. Cuando vengan al supermercado por favor venga una sola persona, no traiga a toda la familia, a todos los niños. La otra es que si usted se siente mal o tiene algún síntoma, quédese en casita, pídale a alguien más a comprar su mandado”, apuntó el vocero de la reconocida tienda de supermercados

Ante esto autoridades gubernamentales y de salud han pedido constantemente que sólo ir al supermercado cuando sea estrictamente necesario y no cada vez que se le agote algún producto, solo por ir de paseo a mirar en los pasillos.