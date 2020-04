Abogado planea demandar al condado Hillsborough por toque de queda

(NOTICIAS YA).- El abogado de Tampa, Patrick Leduc, dijo que la Orden Ejecutiva emitida por el Condado de Hillsborough es “inaplicable” y está haciendo más daño que bien.

“La gente no debería simplemente sentarse de brazos cruzados y decir:” Oh, esto está bien. No está bien “, dijo Leduc.

“Nuestros funcionarios electos no muestran buen juicio. Esta ordenanza no está por encima de la constitución, y debe tener la muerte que merece ” dijo el abogado.

El toque de queda, que va desde las 9 p.m. a las 5 a.m., se anunció durante la reunión del grupo de políticas de emergencia del lunes por la tarde después de una votación de 5-3.

“La única forma en que vamos a detener esto en este momento es tener el toque de queda. Creemos que el sitio más seguro en estos momentos son nuestros hogares. Sí, hay quienes permanecen más seguros en casa “apreciamos realmente a aquellos que están haciendo lo correcto”, dijo el presidente de BOCC del Condado de Hillsborough, Les Miller. “Pero hay muchas personas que no lo están. Y las que no lo están cumpliendo por voluntad propia, estas personas podrían poner en peligro a las que integran los grupos en riesgo”.

Leduc dijo que la orden de quedarse en casa emitida por el gobernador Ron DeSantis ya consideraba un delito violar los lineamientos de los CDC y del Departamento de Seguridad Nacional para el distanciamiento social y la reunión en grupos grandes.

“Ya tienes una orden estatal de permanecer en el hogar que hace todo eso, y ahora aprueban un toque de queda que básicamente dice que estas obligado a quedarte en casa, tener esas dos ordenes es absurdo”, dijo Leduc. “No es que el virus sea el Conde Drácula. El virus no solo saldrá por la noche; el virus es 24/7 “.

El mes pasado, el condado de Hillsborough implementó una orden de quedarse en casa. Desde que entró en vigencia, el Sheriff Chad Chronister le dijo que habían recibido al menos 350 quejas, incluidas 14 en Semana Santa, de personas reunidas en grandes grupos y negocios individuales. Incluso un restaurante abierto con gente sentada afuera. La mayoría de las violaciones se han observado más en la noche, según Chronister.

“Todos tenemos que hacer nuestra parte”, dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, durante una conferencia de prensa en vivo a través de la red social FaceBook el martes por la tarde. “No se entusiasme con el toque de queda. Todo lo que decimos es si puede quedarse en casa, quedarse en casa, eso es todo. Los oficiales no van a estar afuera deteniendo a las personas a menos que se reúnan en grupos grandes, y van a separarlos. Eso es todo. Los oficiales no lo detendrán; usted no será multado pero si advertido “.

Si vives en el Condado Hillsborough, tienes que cumplir toque de queda

Leduc dijo que el toque de queda solo agrega más miedo a las personas que ya tienen dificultades financieras durante esta pandemia.

“Es un desastre”, dijo Leduc. “Estamos aplastando a todos. Las personas que están más afectadas están viviendo de cheque en cheque. Y, ayer, hicimos más para afectar a la gente con este toque de queda, tienen que eliminarlo”.

Leduc planea presentar una demanda contra el condado en algún momento de esta semana.