Abrirán nuevos centros móviles para pruebas de coronavirus en Orlando

(NOTICIAS YA).- La próxima semana, el Departamento de Salud del Condado de Orange desplegará cinco sitios móviles para pruebas de coronavirus diseñados para apuntar a áreas marginadas del condado y los puntos críticos con mayor cantidad de casos positivos COVID-19.

El primero de estos puntos claves abrirá el lunes y estará dispuesto en el Blanchard Park de la Dean Rd. mientras que los cuatro sitios adicionales estarán ubicados en el Camping World Stadium, South Econ Community Park, Barnett Park y West Orange Park todos ellos abrirán durante el resto de la semana.

Las pruebas son gratuitas y cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse la prueba con o sin síntomas, pero deben programar una cita.

“No hay ningún costo asociado con esta prueba. El estado asumirá el costo. Estamos evaluando a personas mayores de 18 años. No estamos evaluando a menores de 18 años debido a que será necesario el consentimiento de los padres y necesitamos acelerar el proceso”, dijo el Dr. Raul Pino, Oficial de Salud del Condado de Orange.

Pino también hizo un llamado a los ciudadanos indocumentados a que no tengan miedo y que si sienten síntomas se acerquen a realizarse la prueba con confianza. “No estamos verificando identificaciones, no estamos verificando identidades. Estamos tomando nombres, no números de teléfono durante nuestras reservas” explicó.

Los residentes pueden hacer una cita comunicándose con el Centro de Llamadas COVID-19 del DOH-Orange al 407-723-5004 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. cada día. El centro comenzará a aceptar llamadas el jueves, según informaron los funcionarios del condado.

Estos nuevos pun tos se seleccionaron porque están cerca de áreas con un alto número de casos de COVID-19, según el condado. Los funcionarios de salud de Orange también esperan evaluar a personas en áreas sin acceso a transporte.

Hay más de 1,000 personas en el condado que han dado positivo por la enfermedad respiratoria, sin embargo, hay ciertos códigos postales con una concentración de casos conocidos como “puntos calientes” o zonas de coronavirus dentro del condado.

En el Condado de Orange, los códigos postales con más de 40 casos incluyen 32824, 32822, 32837 y 32828.