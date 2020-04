Abogada de Weslaco gana reconocimiento “40 menores de 40”

(NOTICIAS YA).- La Asociación Nacional de Abogados Litigantes reconoció a una abogada de lesiones personales de Weslaco por su labor en el ejercicio del litigio civil.

Graciela Orellana, es abogada de la Oficina de Abogados de Ezequiel Reyna, Jr. y fue reconocida como una de las mejores abogadas de Litigio Civil “40 menores de 40” en Texas por la Asociación Nacional de Abogados Litigantes.

Este premio es otorgado solo a los mejores 40 abogados en cada estado que han demostrado habilidades superiores, excelentes calificaciones han logrado sobresalir en sus carreras.

“Me siento honrada de recibir este prestigioso honor. Especialmente me siento motivada para continuar trabajando diligentemente y luchando en nombre de mis clientes,” dijo Orellana. “Con persistencia, determinación y muchos días largos, he obtenido con éxito veredictos sustanciales para mis clientes. Aunque no puedo cambiar las dificultades que enfrentan mis clientes, puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para encontrar justicia.”

Orellana, quien nació y creció en el Valle del Río Grande, obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en mayo de 2011 de la Facultad de Derecho de Phoenix en Arizona. Antes de eso, obtuvo su Bachillerato en Artes en español de Bowdoin College en Brunswick, Maine. Orellana se conecta con la comunidad al manejar también casos pro bono para personas desamparadas. Le gusta educar y ser un modelo para seguir los jóvenes al participar en eventos escolares y ferias de carreras.