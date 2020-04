¿Cuarentena hace cambiar a Ricky Martin de profesión? Adivina cuál es

(NOTICIAS YA).- Los retos de la pandemia del Covid-19 y el distanciamiento social han sacado a la luz talentos desconocidos de algunas figuras artísticas, siendo Ricky Martin el más reciente. El filántropo boricua compartió en sus stories de Instagram una imagen en la que se le ve con el torso al descubierto y trimmer en mano, haciéndose cargo del arreglo del patio de su residencia en Los Ángeles.“Like when you become a gardener. I got this. My grandfather taught me. I swear (Como cuando te conviertes en jardinero. Tengo esto. Mi abuelo me enseñó. Lo juro”, destacó con humor.

¿Qué les parece Ricky “El Jardinero”?

Además de “jardinero”, el cantante también asumió la grabación del vídeo del remix de Tiburones desde su casa.

“Como cuando grabas con tu móvil el video de tu sencillo en el garaje de tu casa”, estableció junto a varias imágenes en complemento.

Fuente :El Vocero

