Denver Health: Este no es un momento ideal para quedar en embarazo

(NOTICIAS YA).-La directora de atención médica de Denver Health, la doctora Savita Ginde, sugiere mejor esperar hasta que los efectos que el COVID-19 puedan tener en la salud de las mujeres y del bebé.

“Las parejas necesitan pensar en las complicaciones adicionales que se pueden presentar con el COVID-19, al traer un bebé al mundo”, dijo la Dra. Ginde quien es la que supervisa las pruebas del coronavirus en el centro de salud.

Y pensando en ellos la Dra. Ginde aconsejó lo siguiente:

” Durante estos tiempos de incertidumbre insto a todos a que contacten a su médico familiar, para revisar de plan de planificación familiar, a revisar dos veces las fórmulas médicas, además de tener un par de métodos de planificación de emergencia (Plan B), por si al caso”, dijo la Dra. Ginde

Por su parte, El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) por sus siglas en inglés, dice que las mujeres embarazadas enfrentarían un alto riesgo de desarrollar complicaciones de infecciones respiratorias y por eso deben ser incluídas dentro de los grupos de alto riesgo para el COVID-19, incluso aún cuando no se sabe a ciencia cierta si estas pueden ser más vulnerables al coronavirus o no, pero es mejor no correr riesgos.

Los doctores de centros comunitarios Stride, se encuentran brindando atención e información sobre anticonceptivos y planificación familiar por medio de la telemedicina.

Entonces, ¿es seguro tener relaciones sexuales?

“Esa es una pregunta que siempre nos hacemos y la mayoría de las veces, es algo seguro, incluso puede aliviar un poco el estrés que se vive en el momento”, dijo la Dra. Ginde

Sin embargo, la doctora dice que los grupos considerados de alto riesgo deberían ser un poco más cautelosos al respecto.