Habla alcalde de El Paso sobre cierre de puentes

(NOTICIAS YA).- Tras el anuncio de la muerte de dos hombres por COVID-19 en El Paso, con lo que se llega a un total de 4 muertes por este virus, las autoridades de El Paso anunciaron que se tomarán medidas más fuertes para evitar la muerte de más personas.

En conferencia de prensa virtual se confirmó que ya existen en la ciudad 393 casos confirmados de COVID-19, entre ellos 12 niños. Luego de este anuncio por parte de la Ciudad y el Departamento de Salud de El Paso, en redes tomó fuerza la versión de que los puentes serían cerrados para prevenir la propagación en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez se tienen registrados 82 casos positivos de Coronavirus, así como 20 muertes relacionadas con este virus.

Ante las versiones que circulan en redes sociales sobre un posible cierre total de la frontera durante esta cuarentena, Dee Margo, alcalde El Paso explicó cuales son los planes que ambas ciudades tienen en relación a los puentes fronterizos.

“Hay rumores de que fuimos contactados en cuanto al posible cierre de los puentes internacionales y la respuesta es que no existen planes, discusiones en lo absoluto. Las maquiladoras en juárez nos proveen de artículos médicos que son requeridos en la lucha contra COVID-19, Johnson and Johnson, Cardinal Health, numerosas empresas. Es de suma importancias que estas maquiladoras continúen abiertas y suministren los materiales que necesitamos para continuar la lucha con este virus. No hay ninguna plática, no hay planes de cerrar los puentes, punto final”, concluyó el alcalde.