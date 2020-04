Madre mexicana gana la batalla al coronavirus pero pierde a su esposo

(NOTICIAS YA).-Una madre mexicana quien acaba de salir de hospitalización por el Coronavirus recibió la desgarradora noticia de la muerte de sus esposo.

En medio de su proceso de recuperación ella quiere cumplir con su último deseo, así lo dijo a Univision Rosa Salvador Castillo, quien padece de COVID-19.

“Yo no sabía que me llevaron mal al hospital”, dice llorando la inmigrante, sin embargo, en estos momentos, el dolor no es causado por el coronavirus, una enfermedad que la dejó hospitalizada una semana “me dolía mucho el pecho para toser”.