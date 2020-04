Por errores técnicos, millones no han recibido sus cheques de alivio

(POLÍTICA YA). – Los cheques de alivio por el coronavirus que está enviando el Servicio de Rentas Internas (IRS) no han podido llegar a millones de contribuyentes debido a una serie de dificultades técnicas en el proceso.

LEE TAMBIÉN: ¿TENDRÁS QUE DEVOLVER EL DINERO DEL CHEQUE DE ESTÍMULO DE CORONAVIRUS?

Muchas personas se quejaron de que, en vez de los prometidos $1,200 en sus cuentas bancarias, han visto que aún no les ha llegado nada, o que les habían depositado la cantidad incorrecta, o que el depósito se hizo en otra cuenta de banco.

Padres de niños pequeños se quejaron de que no recibieron el prometido cheque de $500 por cada uno de sus hijos.

Los errores se deben a numerosos problemas técnicos del IRS, que afectan principalmente a los que usaron servicios para preparar sus impuestos como Turbo Tax o H&R Block, lo que han demorado los pagos y causado confusión entre los contribuyentes.

Funcionarios del IRS dijeron que están al tanto de los problemas y que trabajan para solucionarlos lo más pronto posible.

Varios millones de personas que presentaron sus impuestos a través de H&R Block, TurboTax y otros servicios no pudieron recibir sus pagos porque el IRS no tenía su información bancaria de depósito directo en el archivo, según dijeron al diario The Washington Post el Departamento del Tesoro, compañías y expertos.

El IRS lanzó este miércoles en su sitio web una herramienta “Obtener mi pago” para que las personas puedan rastrear el estado de su cheque e ingresar información de depósito directo, pero muchos de los que lo usaron dijeron que recibieron un mensaje que decía “Estado de pago no disponible”.

Otros contribuyentes indicaron en las redes sociales que intentaron verificar el estado de sus pagos en el sitio web del IRS solo para descubrir que la agencia depositó el dinero en cuentas que no reconocieron.

“Mi estímulo se envió a la cuenta incorrecta y no me dejará actualizarlo a pesar de que ustedes dicen que sí. Supongo que me desalojarán “, dijo un usuario de Twitter al IRS.

“¡Enviaron mi cheque al número de cuenta incorrecto!” tuiteó Lydia Cooper. “He tenido mi cuenta durante años. El banco dice que no hay nada que puedan hacer”.

Algunos padres le dijeron a The Washington Post que recibieron un pago de $1,200 por un solo jefe de familia o un cheque de $2,400 por una pareja casada, pero que el IRS omitió los pagos de $500 por niño menor de 17 años.

Si es elegible para un pago, pero ves un comentario en el sitio del IRS de que se “necesita más información”, significa que la agencia no tiene tu información bancaria para un depósito directo en el archivo, según las preguntas frecuentes de la agencia.

El IRS está consciente del problema e insta a las personas a ingresar su información bancaria en el portal, dijo un portavoz.