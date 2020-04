Príncipe Harry y Meghan entregan comida a los enfermos en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).- De la forma más discreta posible el príncipe Harry y Meghan Markle entregaron comida a los necesitados en Los Ángeles, California, en medio de la crisis de Coronavirus.

La pareja se dio como voluntaria a través de Project Angel Food, una organización sin fines de lucro de L.A. que prepara y entrega comidas médicamente diseñadas para las personas con enfermedades críticas.

Usando tapabocas N95 y guantes, la duquesa y duque de Sussex entregaron lo equivalente a una semana de comidas perecederas y tres semanas de alimentos no perecederos a 20 de los clientes de la caridad, indicó el CEO de Project Angel Food, Richard Ayoub.

Los clientes de la caridad, la mayoría personas tan enfermas que no pueden salir de casa, ha incrementado durante la pandemia de Coronavirus. Además la cantidad de llamadas que ha recibido la organización ha abrumado a los conductores que deben realizar las entregas.

De acuerdo con Ayoub fue por esta razón que Harry y Meghan intervinieron dándose de voluntarios dos voces, incluyendo el domingo de Pascua, para llevar la comida siguiendo los protocolos de distanciamiento social.

Uno de los clientes de la organización dijo que no se había dado cuenta de quién les llevó la comida hasta que se fueron. “Estaban vestidos tan casualmente, no es como esperarías verlos. No esperas verlos en tu puerta”, dijo Ayoub.

Project Angel Food es una de las primeras caridades que la pareja ha apoyado desde haber abandonado oficialmente sus deberes reales el 31 de marzo. Este mes anunciaron que lanzarían una nueva asociación llamada Archewell, pues ya no pueden usar la marca de Realeza de Sussex.

