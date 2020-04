Despierta en la funeraria tras ser declarada muerta en el hospital

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Paraguay fue declarada muerta en un hospital y luego llevada a una funeraria, pero cuando la estaban preparando para ser velada se dieron cuenta de que aún seguía con vida.

El insólito hecho no solo sorprendió a los empleados de la funeraria sino también a la familia de la mujer y al mismo médico que la había declarado muerta.

Gladys Rodríguez, de 46 años, fue ingresada al hospital San Fernando, en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el pasado 11 de abril por problemas con su presión arterial.

Esa misma noche, Gladys fue declarada muerta.

El acta de defunción destacaba como causa de la muerte un “cáncer de útero” que padecía la paciente. Tras el fallecimiento, se requirió del servicio de una funeraria para que trasladaran el cuerpo, según detalla El Tiempo.

Los empleados de la Funeraria Duarte informaron que notaron que el cuerpo de la mujer hacia pequeños movimientos y en un principio se negaron a llevársela del hospital. Sin embargo, el personal médico insistió en que se debía a los efectos del oxígeno.

“Ellos tenían ya el certificado de defunción y acá ella movía la cabeza, no estaba muerta, estaba inconsciente. La verdad yo me asusté demasiado”, narró Marcial Duarte, propietario de la funeraria, a Radio Monumental 1080 AM.

Finalmente, fue llevada a la funeraria, en donde más tarde se dieron cuenta de que tenía signos vitales, justo cuando estaban por preparar su cuerpo.

La funeraria decidió llevar a la mujer a la sala de urgencias del Instituto de Previsión Social y de ahí la trasladaron a la unidad de terapia intensiva en el hospital Regional Coronel Oviedo.

La familia de la mujer asegura que el médico Heriberto Vega, quien la declaró muerta, se negó a atenderla una vez que regresó de la funeraria.

El insólito caso se dio a conocer luego de que el esposo de la mujer, Maximino Duarte, denunció los hechos ante las autoridades.

El doctor Vega explicó que la mujer tuvo catalepsia, un estado que provoca que las funciones vitales queden en una actividad mínima y seas casi imperceptibles, y que nunca antes había atendido un caso similar.