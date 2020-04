¿Habrá más cheques de alivio del coronavirus?

(POLÍTICA YA). – Poco después de que se convirtiera en ley en marzo pasado el paquete de alivio económico por el coronavirus, tanto la Casa Blanca como líderes del Congreso empezaron a trabajar en un nuevo proyecto para ayudar a las empresas y personas en medio de la crisis desatada por la pandemia.

No se espera que el Congreso regrese al Capitolio hasta el 4 de mayo, pero el debate sobre cómo debe ser el próximo paquete de ayuda ya está agitado porque los demócratas no han querido aprobar más dinero para las pequeñas empresas si no se incluye ayuda para los individuos.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, fue una de las primeras voces en advertir que el paquete de estímulo masivo de $2.2 billones no fue suficiente apenas una semana después de que el presidente Donald Trump lo firmara.

La legisladora abogó por otra ronda de pagos directos a las personas como los cheques de $1,200 que el Servicio de Rentas Internas (IRS) está enviando a los contribuyentes.

Pero muchos demócratas del Congreso han dicho que el cheque de $1,200, que apenas cubre lo que la persona promedio en Estados Unidos gasta en alquiler y servicios públicos, no llega lo suficientemente lejos, y han propuesto mayor cantidad en los pagos, o pagos mensuales, o el pago de parte de los salarios de los trabajadores.

El propio Trump espera que el próximo paquete incluya una reducción de impuestos sobre la nómina para los empleados.

PROPUESTAS DE AYUDA

Estas son las propuestas:

1. Una coalición de 62 miembros del Congreso, incluidos la senadora Kamala Harris, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ha instado a que los pagos de $1,200 se realicen mensualmente.

2. Los demócratas del Senado, encabezados por el líder de la minoría Chuck Schumer, han propuesto agregar un “Fondo de Héroes” al próximo acuerdo de estímulo. El fondo otorgaría a los trabajadores esenciales como enfermeras, conductores de camiones y empleados de supermercados hasta $25,000 en pago de riesgos.

3. Un grupo dirigido por los representantes Tim Ryan y Ro Khanna introdujo una legislación que proporcionaría pagos de $2,000 por mes durante al menos seis meses a todas las personas mayores de 16 años que ganen menos de $130,000 por año.

4. La representante Pramila Jayapal presentó una legislación que haría que el gobierno cubra el 100% de los salarios y beneficios de los empleados hasta $100,000 (una idea similar fue propuesta por el senador republicano Josh Hawley).

5. El senador republicano Josh Hawley propuso que el gobierno federal cubra el 80% de los salarios de los trabajadores en todo EE.UU., hasta que termine la crisis.