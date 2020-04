Hijo de Enfermero del IMSS con COVID-19 relata su experiencia

(NOTICIAS YA).- En Ciudad Juárez ya son más de 80 casos de coronavirus, uno de ellos, un enfermero de la clínica 66 del IMSS que contrajo el virus.

“es una frustración tremenda créeme no poder tocarlo, no poder verlo” asegura su hijo, David Cuevas.

Fue el Lunes después de llegar del trabajo que su padre comenzó con síntomas de COVID-19.

“Le empezó la temperatura el lunes, se la pudimos calmar, el martes no se pudo levantar a trabajar, el miércoles le aplicaron la prueba lo regresaron a la casa y ese mismo día en la madrugada se nos puso grave, a las 10 de la mañana lo internamos, para las 4 me vuelve a marcar me comenta que su doctor le da la alta si logra conseguir una máquina de respiración” dice Cuevas.

El ya tenía tres semanas trabajando en el área donde están internados los que tienen coronavirus.

“mi papá se desvive mucho por su trabajo y sus pacientes”

Sin embargo ya se encuentra estable y recuperándose en su casa.

“Ahorita pues está bajo control incluso el tratamiento para el COVID-19 esta inexistente no había, tuvimos que conseguirlo por otro lado, varios compañeros decidieron apoyarnos para poder comprarlo porque es un poco caro, ahorita ya está bien y está en la casa”

David pide a la comunidad que tome consciencia y que se quede en casa, porque a pesar de que su padre tomo todas las precauciones posibles, contrajo el virus.