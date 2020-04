Lady Gaga organiza megaconcierto para ayudar a trabajadores de salud

(NOTICIAS YA).- Este sábado 18 de julio se transmitirá en todo el mundo un histórico evento que busca recaudar fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y trabajadores médicos ante la pandemia de coronavirus.

“One World: Together at Home” se transmitirá en vivo a través de distintas plataformas y busca que la gente se quede en casa para disfrutar el espectáculo, informarse sobre el COVID-19 y, si es posible, ayudar económicamente.

La organización Global Citizen está detrás del evento altruista y musical, y contó con la ayuda de la cantante Lady Gaga para reunir al elenco de músicos, presentadores y comediantes que deleitarán a la audiencia.

En la parte musical, además de Gaga, subirán al escenario virtual cantantes como Maluma, J Balvin, Andrea Bocelli, Elton John, Billie Eilish, Juanes, John Legend, Paul McCartney y Stevie Wonder.

Los presentadores de televisión Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert serán los encargados de conducir el evento, mientras que celebridades como David Beckham y Jennifer Lopez tendrán apariciones especiales.

El festival se transmitirá de 2 p.m. a 8 p.m., horario del este de Estados Unidos (11 a.m. a 5 p.m., horario del Pacífico) en las plataformas YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Apple, Amazon Prime Video, TIDAL, TuneIn, Twitch y Yahoo, entre otras.

Un especial condensado de dos horas será transmitido poco después en televisión por los canales NBC, CBS y ABC.

