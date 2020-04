Hospitales implementan ‘visitas virtuales’ durante pandemia

(NOTICIAS YA).- A raíz de esta pandemia centros médicos a nivel local han implementado reglas más estrictas al momento de realizar visitas. Razón por la cual hospitales han implementado métodos adicionales para mantener el contacto.

El Centro Médico Del Sol esta realizando visitas virtuales para que sus pacientes tengan la oportunidad de hablar con sus seres queridos mientras reciben tratamiento.

La señora Sandra Domínguez sufrió un accidente en su vivienda lo que requirió que fuera trasladada al hospital Del Sol. Debido al COVID-19, las visitas a pacientes han sido limitadas por razones de seguridad, pero mediante estas video llamadas, los pacientes pueden recibir palabras de aliento de sus familiares y viceversa.

“Es un maravilloso sistema que puso del sol, porque no solamente yo como esposa, sino como madre, como hija, como papá, como mamá podemos ver a nuestras familias en estos momentos tan críticos que estamos pasando ahorita el mundo”, dijo Sandra Domínguez, paciente de Del Sol.

Aún cuando la señora Domínguez no padece del virus, ella esta experimentando directamente las consecuencias de esta pandemia, por lo que exhorta a la comunidad a que valoren su salud.

“Que nadie puede entrar, y pues es lógico tenemos que obedecer, mire muchas veces vamos uno a la tienda y la gente no trae mascara, no traen guantes, no sabe lo importante que es, lo toman muy a la ligera y yo pienso que ahorita con este sistema diciéndole al mundo que tiene uno que tener cuidado por sus seres queridos por los que ama”, añadió.

La señora Domínguez no ha estado lejos de su esposo en más de 15 años, por lo cual al principio esta separación le provocó fuertes emociones de ansiedad, pero mediante estas visitas virtuales, dentro del lapso de las llamadas, sus ánimos se levantan y contribuye con su recuperación.

“Con él en cuarentena pues estaba bien porque platicábamos, aquí entran las enfermeras y todo, pero están ocupadas, pero se siente muy triste en veces, se siente muy triste, muy vacío y yo quisiera que la gente pensara más en sus seres queridos, en amarnos más, en tener más pendiente y más cuidado de que nos diga el gobierno que hagamos, ponernos mascaras y todo, hacerlo porque sino, queremos que todo esto se acabe para que podamos volver a nuestras vidas como antes”, concluyó.

Le recordamos que la orden de emergencia en la ciudad se ha extendido hasta el 17 de mayo, por su salud y la de otros, continue practicando el distanciamiento social.