Maestra rural camina 10 km para llevar tarea a alumnos sin internet

(NOTICIAS YA).- Una maestra de una zona rural de Argentina camina 10 km para llevarle tareas a estudiantes que no tienen internet, luego de que las escuelas fueron cerradas para contener la pandemia de Coronavirus.

A través de una publicación de Facebook la maestra María Caballero compartió una imagen que decía: “Dejando en las tranqueras las actividades para mis alumnos. También necesitan continuidad pedagógica y no hay internet. Los felicito a ellos y a sus padres”.

A pesar de que las clases se están moviendo a plataformas virutales como Zoom o Google Hangouts, para muchos niños esta ni siquiera es una opción porque no tienen acceso a internet o un dispositivo.

Caballero, quien es docente de la Escuela Rural #303 Antonio Arenales en Puerto Gaboto, Santa Fe; dijo que tras el decreto de permanecer en casa ella no quería dejar a sus alumnos sin oportunidades para aprender.

La situación de la escuela ya era precaria desde antes de la pandemia, muchos pequeños tenían que caminar más de 3 km para ir a clases; algo que se dificultaba aún más cuando había lluvias.

Estas condiciones hacen que el acceso a la educación sea casi imposible de obtener en estas áreas rurales y la pandemia agravó un problema que ya se encontraba ahí. Por lo que Caballero decidió intervenir.

“Les armo cuadernillos, los pongo en bolsitas y salgo a repartirlos”, dijo Caballero según Infobae. “Una semana después los retiro con los deberes hachos. Hablamos a la distancia y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un rato. Ellos me extrañan y yo a ellos”.

Además Caballero indicó que también va al pueblo para comprarles las cosas que necesitan para estudiar, como tijeras, papeles de colores y pegamento. “Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días”.

Sin duda acciones como las de esta maestra son las que nos dan esperanza durante estos tiempos de crisis, demostrando que sin importar lo difícil que sea una situación, siempre habran personas dispuestas a hacer su parte por quienes más lo necesitan.

