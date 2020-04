Salvadoreña de DC lucha por darle el último adiós a su esposo

(NOTICIAS YA).- Tras haber perdido a su esposo por el coronavirus en la ciudad de Nueva York, ahora la salvadoreña Elena Martínez sufre la angustia de no encontrar una funeraria que les permita cremar el cuerpo. Se siente de manos atadas porque ella se encuentra en Washington D.C.

Rogelio Tenesaca falleció el pasado jueves 9 de abril en un hospital de Nueva York lejos de su esposa y de sus hijos. Su trabajo en la construcción lo llevó hasta la Gran Manzana y fue allí donde contrajo el coronavirus.

“A las dos semanas el hijo me llama y me dice que había llevado a su papá al hospital y tres o cuatro días después murió y no me quisieron decir nada porque soy diabética,” aseguró ahogada en lágrimas, Elena Martínez.

El hijo del fallecido relató los últimos días de su padre. “No podía respirar y a veces tosía mucho y decidieron intubar. Pero no resistió dos días y le dio un paro respiratorio.”

Pero el dolor de esta familia no termina allí, ahora están luchando para conseguir una funeraria en Nueva York que acepte el cuerpo de Rogelio Tenesaca. Los servicios funerarios de esa ciudad están a capacidad máxima, debido a que a la fecha registran más de once mil fallecimientos por el Covid-19.

“A mí me da miedo que el cuerpo de mi padre lo entierren en una fosa común donde yo no lo pueda despedir. He llamado como a cuarenta sitios y me han dicho que están todos llenos y que no tienen capacidad para más. Supuestamente y que me van a llamar pero ya pasaron los días,” dijo el hijo del fallecido.

Para costear los gastos funerarios, los Tenesaca están recolectando donaciones a través de una página de Gofundme bajo el nombre de Rogelio Tenesaca Funeral. Esta familia hispana clama por ayuda para cremar el cuerpo y luego trasladarlo hasta Washington D.C. Tienen planeado llevar las cenizas a Ecuador luego que pase la pandemia.