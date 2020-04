Derechos de protección de salud y seguridad para trabajadores

(NOTICIAS YA).-

“Hay que pensar en la manera de defenderse, porque por defenderse o defender a otros estamos salvando vidas”, dijo la abogada Megan Beaman.

La abogada Beaman de derechos civiles y de trabajadores se refiere al hacer valer los derechos de los trabajadores que son considerados esenciales durante esta pandemia.

Sin importar el lugar y el tipo de trabajo, todo trabajador tiene derechos de protección de salud y seguridad en el trabajo y esto aplica ahora durante la crisis de la COVID-19.

“Hay todavía más reglas y requisitos en el trabajo. Por ejemplo los empleadores ahora si tienen que asegurarse que los empleados tengan mascarillas todo el tiempo e incluso tienen que proveer las las mascarillas y todo el equipo necesario para la protección de salud de los empleados”, dijo Beaman.

Al igual agregó que la regla del distanciamiento social entre los trabajadores y clientes debe de ser respetada en todos los trabajos.

“Ahora que existe el riesgo para todos de COVID deben de tener un plan específico relacionado al COVID y el riesgo de enfermedad infección en el trabajo”, agregó la abogada.

Según la agencia de desarrollo de la fuerza laboral en California, si no puede hacer su trabajo habitual porque estuvo expuesto y contrajo COVD-19 durante el curso regular de su trabajo, puede ser elegible para los beneficios de compensación para trabajadores incluyendo beneficios del seguro de incapacidad laboral.

“Algunos (empleadores) son muy responsables y tratan de hacer lo mejor para proteger a sus empleados, hay algunos que por falta de información o falta de educación a veces no saben de los riesgos y no saben de las obligaciones y hay otros todavía que ellos no les importa nada la seguridad o sanidad en el trabajo”, dijo Beaman.

Si no se practican las medidas de protección en su trabajo cualquier empleado está en su derecho de presentar una queja con su supervisor.

“Si tenemos derechos en contra de las represalias”, agregó la abogada.

Para hacer un reporte anónimo a la división de seguridad y salud ocupacional de California a o CAL OSHA por sus siglas en inglés puede entrar a la página web: https://www.dir.ca.gov/dosh/Complaint.htm o llamando al número: 909-383-4321.

Al igual puede reportalo usando este enlace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5DyzbA68zjIRqVcB0sXMcm-v6cKv6cXkVKySx2WJ2zXswg/viewform?fbclid=IwAR0hvG4lJbhwpfriuBmEbJ3v5P5WBKkRNeOXg6lbCu_EZqlxp_4awp1e9Jk