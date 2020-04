Desamparados: Comerciantes de Tampa dicen no tener ayuda

(NOTICIAS YA).-La desesperación comienza a ser parte de la vida de numerosos comerciantes en la bahía, quienes dicen no recibir ayuda por parte de las autoridades.

Los comerciantes hispanos también se muestra preocupados. Oscar Huerta, tiene una tienda de venta de teléfonos y computadoras. En lo que va de este mes, Huerta ha ganado menos de $250 ya que ha tenido que cerrar su tienda. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con Huerta y afirma estar preocupado.

“La inseguridad no nos deja dormir tranquilos y todas las manana queremos llegar a abrir nuestros negocios y darnos cuenta que todo está bien, pero la alegría dura un leve instante”, dijo Huerta

Él afirma que no ha podido obtener ninguna ayuda, pues no está contemplado para aquellos comercios con menos de dos empleados.

“En mi caso y en la mayoría de las tiendas como la mía, tenemos un solo empleado y no podemos aplicar a ninguno de los créditos. No estamos produciendo, no somos esenciales para abrir”, agregó