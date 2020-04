Incendio en negocio de reciclaje genera fuerte movilización

(NOTICIAS YA).- El incendio requirió alrededor de tres horas para contener, así como la colaboración de cinco Departamentos de Bomberos de la región.

Luis Gómez quien ha sido dueño del negocio de reciclaje Eagle Metal, ubicado sobre la calle Krag en la zona este de la ciudad, se percató cerca de las 11 de la mañana, que parte de su terreno se encontraba en llamas.

“Estaba yo trabajando y me di cuenta que estaba saliendo humo entre la propiedad de enseguida y la mía y pues me acerque para ver si podía hacer algo pero no ya el fuego ya estaba prendido. Afortunadamente fue todo pegado a la barda de este lado del lado norte y pues la bodega y todo está del lado sur, no parece que hay daños en el equipo ni nada de eso es pura basura que ya estaba ahí en el terreno”, explicó Gómez, quien ha sido propietario de este terreno por más de dos años.

A pesar del viento el incendio pudo ser contenido horas más tarde por las unidades del Departamento de Montana Vista Fire Rescue y por fortuna no logró extenderse a los negocios aledaños o a la sección del terreno que contenía metales y otros materiales inflamables.

“Me comunica la persona de… el dueño de enseguida que hay vagos que se meten ahí a fumar, a tomar, tal vez por ahí empezó. De hecho nosotros lo hemos estado limpiando y le hemos estado haciendo mejoras en estos dos años, pero cuando compre el terreno estaba muy destruido y con mucha basura”, añadió Gómez.

El monto de los daños generados por el siniestro aun se desconoce, y hacemos mención que dentro del operativo participaron las unidades adicionales del Departamento de bomberos de Horizon, Socorro, Clint y West Valley. Así como la colaboración del Departamento de Alguacil del Condado de El Paso.

“Todavía estamos investigando qué ocasionó el incendio, pero esta es la tercera vez dentro de 27 años que hemos tenido que estar aquí, han sido diferentes dueños, pero esto ocurre de vez en cuando”, comentó Roger Esparza, jefe del Departamento de Montana Vista Fire Rescue.