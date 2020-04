Organizadores de protestas podrían ser multados en San Diego

(NOTICIAS YA).- La policía de San Diego y el Departamento del Alguacil respondieron a las protestas realizadas el fin de semana en todo el condado por la orden de permanecer en casa en California.

En una declaración conjunta, las agencias dijeron que aunque no se emitieron multas en las manifestaciones, “eso no significa que no se buscará el enjuiciamiento, especialmente a los organizadores de estos eventos”.

El sábado, se realizó una protesta en el centro de San Diego frente a la Corte Superior. Cientos de manifestantes se reunieron para expresar su frustración y desacuerdo con las órdenes gubernamentales.

El domingo, se realizó una protesta en Encinitas debido al cierre de playas y espacios públicos.

Debido a que las protestas permanecieron pacíficas y una vez que se escucharon las voces de las personas, se terminaron, no hubo necesidad de emitir multas.

El Departamento de Policía y el Departamento del Alguacil del condado de San Diego aseguraron que continuarán haciendo cumplir las órdenes de salud.