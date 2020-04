¿Quiénes calificarían para otro cheque de alivio económico?

(NOTICIAS YA).- En medio de la necesidad que viven miles de comunidades en todo el país, salen a la luz nuevas propuestas de congresistas que podrían resultar en el envío de otro cheque para los contribuyentes, ¿pero quienes calificarían?

LEE: Maryland recibe 500,000 pruebas de Covid-19

Aunque el fondo del paquete de ayuda no le ha llegado a todas las personas que califican, muchos saben que esa cifra no sera suficiente para mantenerse a flote por un mes pues entre los pagos de la casa y comida el dinero no alcanzaba.

Por eso hay ya varias propuestas que se estan negociando dentro del Congreso que buscan enviar fondos adicionales a los contribuyentes, pero ¿volverían a quedar fuera los inmigrantes indocumentados?

LEE: 25 niños positivos a Covid en centro de detención juvenil en Virginia

El Senador Bob Menéndez, Demócrata de Nueva Jersey dijo que “en estas nuevas negociaciones estamos trayendo nuevamente la opciones de que las personas que tengan un número de ITIN, puedan tener acceso a las ayuda que se estan proponiendo”.

Entre las propuestas estan:

Implementar el pago de 1,200 dólares al mes hasta que finalice la crisis.

Un fondo héroe, que daría pagos de hasta 25 mil dólares a trabajadores esenciales.

Otra legislación que haría que el gobierno cubra el 100% del salario y los beneficios de todos los empleados afectados con un salario menor a $100,000.

Y la más comentada el pago de 2,000 dólares mensuales por 6 meses, a cada adulto mayor de 16 anos y que gane menos de 130,000 dólares al año.

LEE: 25,601 casos de Covid-19 en DMV y cerca de 1,000 muertes