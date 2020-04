VIDEO: Se cumple “último deseo” de inmigrante mexicano antes de morir

(NOTICIAS YA).- Regresar a su tierra, y morir en ella, era el “último deseo” de Alberto De la Cruz, un inmigrante mexicano de 64 años quien falleció tras sufrir un infarto y un paro respiratorio mientras su esposa luchaba contra el coronavirus, en un hospital local de Denver, Colorado.

Noticia que desgarró a su esposa, Rosa Salvador, quien se enteró de lo ocurrido justo cuando empezó a ganarle la batalla al Coronavirus.

“Yo no sabía que me llevaron mal al hospital”, dijo llorando la inmigrante, sin embargo, en estos momentos, el dolor no es causado por el coronavirus, una enfermedad que la dejó hospitalizada una semana “me dolía mucho el pecho para toser”.