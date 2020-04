¡El pueblo exige español! Condado Orange reacciona al reclamo

(NOTICIAS YA).-Autoridades del condado Orange pidieron mayor acceso a la información para la comunidad más vulnerable.

A través de una rueda de prensa, los agentes dieron a conocer la disponibilidad de servicios, en español, que tiene la comunidad hispana en ese condado. Puedes llamar directamente al 407-723-5004 para realizar preguntas y pedir citas para hacer pruebas de COVID-19. La periodista de Noticias Univision Orlando, Andreína Rosal, conversó con una comisionada del condado Orange.

“Si no tienes seguro, si no tienes documentos migratorios el examen es gratis usted no necesita el ID, puede llegar y puede recibir esa información”, dijo Mayra Uribe, comisionada