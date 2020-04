Expanden servicio de pruebas de COVID-19 a toda persona con síntomas

(NOTICIAS YA).- Autoridades informaron que la ciudad de El Paso entrará en la tercera fase para ampliar las cantidad de pruebas que se realizan en nuestra comunidad. Ahora cualquier persona que presente síntomas podrá solicitar la prueba de COVID-19 en las instalaciones móviles del Departamento de Salud.

Para obtener una de estas prueba gratuitas deberá de programar una cita durante las horas de operación, de lunes a sábado de 7 am a 5 pm. La ubicación del sitio de colecta móvil, así como instrucciones adicionales, son proporcionadas al momento de realizar la cita. Los resultados de estas pruebas toman entre tres a siete días.

“Ya nos han autorizado el gobierno federal que tomemos a todas aquellas personas que tienen síntomas, sin importar la edad, sin importar alguna otra condición crónica, entonces esto nos va a ayudar a poder hacer muchas más pruebas a gente que se encuentre mala”, explicó el Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de salud del municipio y condado de El Paso.

Adicionalmente estas autoridades discutieron una porción de los planes que entraran en efecto en los próximos días, en cuanto a la reapertura de algunos negocios para estimular la economía local, decisión que va a la par con la orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Este viernes ya se van a abrir las tiendas, pero como les digo muy conscientes de hacer las cosas bien, no únicamente de parte de la tienda, pero parte de ustedes. Les pedimos de veras con todo corazón que si la comunidad coopera y hace las cosas bien, nos ayuda al alcalde Margo y a mí de no tener que seguir estas restricciones y se puede ir abriendo más y más la economía”, dijo Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso.

Ambos representantes del gobierno local estuvieron de acuerdo que se seguirán las pautas de reapertura estatal, pero especificaron que en ciertas instancias cuentan con la flexibilidad de imponer reglamentos locales para así asegurar el bienestar de los residentes.

“Como lo he dicho antes, una de mis mayores preocupaciones es la cantidad de solicitudes de desempleo que se han presentado en El Paso y el impacto que ha tenido en nuestra economía, por eso estoy formando un Comité de Recuperación Económica. A cierto punto el gobernador abrirá nuestra economía, pero nosotros a nivel local tendremos que reconstruirla, no será la misma y lo más pronto que podamos reconstruir mejor, tomando en cuenta que no pondremos en riesgo a la salud pública”.

El número para programar una cita con el Departamento de Salud de El Paso es el 915-212-0783, para obtener más información puede visitar el sitio de http://www.epstrong.org.