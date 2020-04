¡Gratis! Hazte la prueba de coronavirus y sin tener síntomas

(NOTICIAS YA).- Desde hoy el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Seminole y el Departamento de Salud de Florida en Seminole, en asociación con True Heath, comenzarán a realizar pruebas de COVID-19 a en distintos puntos de la comunidad. Una de las novedades de esta iniciativa es que las personas pueden realizarse el test aunque no muestren síntomas.

Actualmente hay más de 325 casos confirmados en Seminole, 320 de los cuales son residentes del condado; además ha habido cinco muertes provocadas por la enfermedad respiratoria. La edad de las personas con casos confirmados varían desde uno a 100 años, aunque la media de es de 48 años. El condado Seminole, que ahora tiene un portavoz en español en sus ruedas de prensa, se pueden encontrar en prepareseminole.org.

Las pruebas sin costo estarán disponibles en ubicaciones selectas del condado de Seminole. Los pacientes deben traer identificación y no tienen que mostrar síntomas. Las pruebas son gratuitas, independientemente del estado del seguro; los pacientes con seguro deben llevar tarjetas de seguro. No se necesitan citas. Los sitios estarán operativos desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en las siguientes fechas: