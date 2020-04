Iglesia católica de Maryland reparte alimento a los más necesitados

(NOTICIAS YA).- Parroquias de las iglesias católicas se unen a la distribución de alimentos a las familias que lo necesiten en Maryland, por lo que si eres de las personas que en estos momentos necesitas una mano amiga puedes acudir a ellos.

Puedes llegar en los horarios establecidos a las siguientes direcciones o llamarles pues algunas parroquias pueden enviarte la comida hasta la puerta de tu hogar.

Cristo Rey:

Llame a la parroquia y deje un mensaje con Hillevi Flores al 410-766-5070 de 9:00am a 12:00pm.

St. Clare:

Comunicarse con Iván Ríos 443-676-8117 para anotarse para recibir alimentos. La entrega de alimentos será los sábados después de las 4:00 p.m. para las personas que se han anotado con Iván.

St. Clemente:

Llamar a Antonia Larios 410-242-1025 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o al Padre Roger Brito 410-292-5923. (solamente para los que viven en el zip code 21227)

St. Gabriel

Llamar a la parroquia a Karla Merino 410-944-2106 Ext. 10 deje el nombre y número de teléfono o envíe un correo a suriamerino@yahoo.com

St. Francis de Sales, Abingdon

Llame a la parroquia al 410-676-519 ó un correo sfabing@archbalt.org

Jueves de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

En la iglesia Prince of Peace los sábados de 11:00 a.m. a 1.30 p.m. Comidas calientes y bolsas de víveres para llevar. Llevar un documento de identificación. (cualquier tipo).

St. John, Columbia

El ministerio St. Vincent de Paul distribuye ayuda. Llame al 410-964-1440, deje un mensaje de voz con su nombre y número de teléfono y ellos le corresponderán la llamada.

St. John, Westminster:

Llamar al ministerio de St. Vicent de Paul 410-848-8693. Deje su nombre y número de teléfono y alguien le devolverá la llamada.

St. Joseph, Cockeysville

Puede llenar el formulario en línea para solicitar ayuda.

St. Mary’s Annapolis

Comunicarse con Susana Cruz al 410-507-5395. Una vez que se anoten les llevan los alimentos a las casas.

St. Michael, Overlea

Comunicarse con Lizzette Vargas 443-912-8179.

Our Lady of Fatima

Comunicarse con Sr. Consuelo Morales 845-464-4046.

Our Lady of Pompei

Comunicarse con el Padre Claudio Longo 410-972-7682.

San Patricio

Casa Assisi 1728 Bank Street, Baltimore MD 21231, martes y viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Resurrection, Laurel

Llamar a la parroquia 410 792-7982 Ext. 104 o enviar un correo a rool@archbalt.org