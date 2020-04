Regalan cubrebocas para combatir el coronavirus en San Diego

(NOTICIAS YA).-Se estarán regalando cubrebocas para todas las personas que necesitan protegerse durante la pandemia del coronavirus en San Diego.

La Fundación Little Saigon San Diego está haciendo y distribuyendo cubrebocas reutilizables y lavables de forma gratuita; para ti y tu familia. Donde podrás recoger tus cubrebocas todos los días de 10 a.m. a 6 p.m. en la dirección: 3412 Central Avenue, San Diego, CA.

La fundación dice que las donaciones monetarias no son necesarias:

“Actualmente no aceptamos ninguna donación monetaria. Las donaciones de telas, suministros o servicios son bienvenidas. La razón por la que no aceptamos donaciones monetarias es porque no queremos que nadie se sienta obligado, al momento de recoger estas máscaras “, escribió el grupo en Facebook.

Cualquier persona que necesite 10 o más puede enviar un correo electrónico al grupo a Contact@LittleSaigonSanDiego.org donde deberá proporcionar su nombre y número de teléfono para poder ser contactado cuando su orden este lista.