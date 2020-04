Surge temor entre pacientes y familiares que acuden al IMSS de Juárez

(NOTICIAS YA).-Una mujer se niega a ingresar a la zona de urgencias del hospital 66 del seguro social en Ciudad Juárez ante el temor de ser diagnosticada con coronavirus, y es que en las afueras de este hospital designado como COVID-19 el temor crece a diario ante la falta de información real sobre las condiciones de los pacientes que ahí se atienden.

“Me decían puras mentiras, que estaba estable, que iba mejorando, que le habían hechos las muestras pero todavía no llegaban los resultados”.

Y es que a pesar de ser designado como COVID-19 ahí se continua atendiendo a pacientes con otras enfermedades como lo indica esta persona que busca información de su madre que entró para cirugía de cadera y desde hace días no sabe nada de ella.

“Desde ayer nos dijeron que nos iban a trasladar porque desde ayer empezaron a pasar a piso pacientes con covid, entonces la incertidumbre de nosotros, el temor es que se nos vayan a infectar”, dijo Norma Chaparro, quien teme contagien a su madre.

Para quienes prácticamente viven afuera del hospital en espera de información sobre sus familiares, el miedo se transforma en angustia y desesperación al recibir malas noticias sin poder ver o despedirse de sus seres queridos.

“Y ahorita en el acta de defunción que me entregaron dice que murió por coronavirus, aparte de que ya falleció no nos dejan verla, no quieren que nos despidamos de ella, es una injusticia tan grande”, dijo Kevin Canales, quien perdió a su madre a causa del virus.

Las autoridades del seguro social indicaron que se trabaja en una forma de agilizar la información sobre todo en pacientes COVID19 para evitar especulaciones entre familiares y la comunidad en general pero aseguran que las cifras son reales y a todos los pacientes se les atiende de la mejor manera posible.

