Vuelven a sus hogares tras trabajar 28 días sin salir de una fábrica

(NOTICIAS YA).- Tras pasar casi un mes trabajando por turnos de 12 horas sin salir de una fábrica, más de 40 empleados de Pensilvania regresan a sus hogares.

Los trabajadores decidieron por unanimidad alejarse de sus familias y vivir en la fábrica desde el pasado marzo.

El objetivo: fabricar equipos para trabajadores de la salud.

Durante 28 días seguidos, el equipo trabajó turnos de 12 horas en dos grupos en Braskem America, en el condado de Delaware; ahí también durmieron y comieron.

Durante ese tiempo estuvieron fabricando polipropileno, la materia prima utilizada para producir una fibra no tejida que se usa para hacer máscaras N95, batas de hospital y toallitas sanitarias.

El único contacto que tuvieron con el exterior fue la televisión y visitas ocasionales de sus familiares.

Finalmente, el pasado domingo dieron por terminadas sus extenuantes jornadas de trabajo y pudieron volver a sus hogares.

“Ha habido un brillo en los ojos de todos”, dijo el supervisor de turno de operaciones, Joe Boyce. “Estamos verdaderamente honrados de poder devolver y apoyar a personas que nunca conoceremos de alguna manera”, agregó.

Sin embargo, Boyce confesó que se trató de un momento agridulce el salir de la fábrica, ya que todos se están enterando a detalle de cómo ha cambiado el mundo a su alrededor en tan solo un mes.

“Casi hemos sido los afortunados, diré, durante los últimos 28 días porque no he tenido que estar a seis pies de distancia de alguien. No he tenido que ponerme una máscara”, dijo.

Pero de algo están seguros, que ese tiempo valió la pena por saber que el trabajo que todos han realizado está marcando la diferencia en la batalla contra COVID-19.

“Todos los primeros en responder, todas las personas en primera línea, les agradecemos lo que han hecho. Eso es lo que hace que nuestro trabajo sea fácil de hacer”, destacó Boyce.