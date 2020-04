Anuncian plan para reabrir playas en San Diego 

(NOTICIAS YA).- Los planes de la reapertura gradual de las playas y bahías del condado de San Diego están cada vez más cerca con un nuevo plan dado a conocer este miércoles y el cual entraría en vigor una vez que se cumplan con las órdenes de salud sobre el COVID-19.

El plan regional requiere de dos fases en todas las ciudades costeras en el condado, que comenzaría con playas y bahías abiertas inicialmente sólo para caminar y correr, según el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer.

Se requeriría el distanciamiento social y se recomendaría el uso de cualquier tipo de cubrebocas.

Las reuniones estarían prohibidas bajo la Fase 1 del plan, y los muelles, los paseos marítimos y estacionamientos permanecerían cerrados.

El océano estaría abierto a todos los usos recreativos, mientras que la Bahía de San Diego y Mission Bay estaría abierto solo para paseos en bote.

En la Fase 2, todas las actividades que permiten el distanciamiento físico se permitirá en las playas, bahías, muelles, paseos marítimos y estacionamientos.

El alcalde señalo el plan no entraría en vigencia hasta que el condado quite las restricciones al acceso al agua, que se basarán en la reunión de la región ciertos “hitos”’ no especificados determinados por funcionarios de salud pública del condado.

La orientación de los funcionarios del condado también determinaría la transición entre las fases 1 y 2, según Faulconer.

Los líderes regionales también se reservarían la opción de “despegar o marcar eso para proteger al público en cualquiera de estas fases, si es necesario”, dijo Faulconer.

El plan fue aprobado por unanimidad el martes por una coalición de regionales de socorristas y agencias de seguridad costera y recibió la aprobación alcaldes de Carlsbad, Chula Vista, Coronado, Del Mar, Encinitas, Imperial Beach, National City, Oceanside, San Diego y Solana Beach.

El anuncio se dio a un día de que San Diego reabrió una serie de parques para uso limitado.