Congresista responde

(NOTICIAS YA).-

Congresista por el Valle de Coachella Dr. Raul Ruiz contesta algunas de sus preguntas.

¿Quienes serían los beneficiarios con el nuevo paquete de estímulo por el cual votarán en la cámara de representantes?

Hay 250,000 millones para los negocios pequeños. Incluso hay 60,000 millones para los bancos pequeños que sirven a la comunidad y para dueños de negocios que son mujeres, latinos o que son veteranos. Incluso hay 50,000 millones más para el programa de préstamo bajo la agencia de los negocios pequeños y 75,000 millones para los hospitales, y los médicos que están ayudando trabajando durante esta pandemia. Y 25,000 millones para aumentar las pruebas para poder mejor tratar a las personas.

Lo que no hay y estoy muy molesto es que no hay el dinero en esta propuesta para para las ciudades pequeñas o los condados o estados. Los republicanos en el Senado lo negaron pero los demócratas vamos a seguir luchando para el próximo para poner más ayuda no solamente para la ciudades sino para la comida, el desempleo, el seguro médico y más beneficios.

Ya comenzaron a reiniciar algunas actividades en el condado, como lo son el ir a jugar golf. ¿Está listo el Valle de Coachella para comenzar a operar normalmente?

En mi opinión no, porque en primer lugar no estamos en un lugar seguro donde las tasas de transmisión de coronavirus están bajando. Todavía están subiendo las tasas y están subiendo más rápido en la ciudad de Indio y Coachella entonces éste no es el momento para quitar las precauciones o protecciones. Segundo es que no tenemos la infraestructura para poder controlar y bajar otro resurgimiento de casos de coronavirus. Ya que sabemos que el virus en el otoño va a aumentar, la pregunta es si tenemos las pruebas para poder identificar rápidamente nuevos casos y si tenemos el personal para hacer los registros de rastreo necesarios y si tenemos los lugares para aislar a las personas que sean positivos o que son de alto riesgo para controlar que no haya otro surgimiento. Ésas son mis preguntas y el condado no nos ha dado la respuesta y asegurar con confianza que tenemos las precauciones en su lugar para poder comenzar a quitar las protecciones que han salvado las vidas aquí en el Valle de Coachella