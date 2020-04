¡Cuidado con estas estafas de tapabocas para Coronavirus!

(NOTICIAS YA).- Las estafas de tapabocas para Coronavirus han invadido los anuncios en redes sociales como Facebook, aprovechándose de la necesidad y desabasto de estos productos para robar el dinero de la gente. Aquí te enseñamos a identificarlas.

LEE: Crean herramienta para identificar estafas de Coronavirus en línea

Cuidado con los anuncios

El que un anuncio aparezca en Facebook y prometa un producto no garantiza que éste sea legítimo. Si ves ofertas de tapabocas, respiradores N95 y otros productos de protección contra el Coronavirus, lo más seguro es que estos vienen de empresas falsas o que no dan los productos anunciados.

Nunca compres en una página que no esté verificada, especialmente si no la has investigado. También evita realizar compras a personas en Market Place de Facebook u otros sitios de Internet, especialmente si no tienen una dirección fija comprobable o un número de atención al cliente que funcione.

Las páginas pattops.com, cellmert.com, woo-kids.com, heavezt.com, entre otras han sido denunciadas como tiendas virtuales fraudulentas en la aplicación de Better Business Bureau (BBB) especializada en detectar estafas de Coronavirus en línea.

Sólo compra en sitios confiables

Si vas a realizar compras en línea asegúrate que sean en sitios confiables a los que puedas contactar en caso de que algo salga mal con tu orden. Esto incluye los sitios de internet de tiendas como Target o Walmart, o las páginas de ventas como Amazon, eBay o Etsy.

LEE: Autoridades advierten sobre estafas con cheques de estímulo

Si puedes, haz tu propio tapabocas

El desabasto de este producto y la necesidad de usarlo han incrementado a medida que la pandemia evoluciona, ahora las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que todos deben ponerse un tapabocas al momento de salir a espacios públicos.

Pero encontrarlos en tiendas y farmacias es casi imposible, así que en línea hay diferentes tutoriales para realizar tus propios tapabocas reutilizables usando simplemente un par de camisetas de algodón, hilo y elástico. Esto además de ser más ecológico y económico ayuda a que no haya más desabasto de suministros necesarios para trabajadores de salud.

LEE: ¿Por qué deberías hacer tu propio tapabocas durante la pandemia?