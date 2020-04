Familia de Rio Grande Pide Justicia

(NOTICIAS YA).- Una familia del condado Starr busca respuestas, el 20 de Abril se conmemoró el primer aniversario luctuoso de una joven víctima de asesinato.

En un panteón del condado Starr descansan los restos de Valeria Salinas una joven mujer que muriera asesinada el año pasado en su domicilio de la ciudad de Rio Grande familiares de la víctima mencionan que las autoridades aun no resuelven el caso

hasta este momento han pasado 365 días después no tenemos respuestas no tenemos a una persona bajo custodia por el asesinato de Valeria, menciono una prima hermana de la víctima

un crimen que aún las autoridades no han logrado esclarecer

al momento la investigación señala la detención de un sospechoso llamado Ismael Mares alias “el polón”, enfrenta una serie de cargos y en esta indagatoria está catalogado como persona de interés.

lo último que nos menciona el fiscal es que el ya va de salida y que ya no pude hacer nada en este caso y no pude hacer nada por nosotros cuando al principio nos dio muchas esperanzas de que ya al año estuviéramos cerca de cerrar el caso y no hay nada