Incrementa COVID19 en Hyattsville, Landover, Langley Park y Riverdale

(NOTICIAS YA).- Los casos de Coronavirus van en aumento en el DMV y Maryland continúa incrementando su cifra de contagios cada día siendo solo en las últimas 24 horas 582 nuevos casos confirmados además de 47 muertes por el virus.

En Maryland se reportan 14,775 casos positivos de Covid-19, 631 muertes y 3,325 hospitalizaciones solo en las últimas 24 horas hubo 167 personas graves que requirieron de un hospital.

Pero lo que llama la atención de médicos que reiteran el llamado a las personas a que se queden en casa es que las comunidades con alta población hispana van en aumento en los casos de contagios de Covid-19

Las ciudades de Hyattsville, Riverdale, Langley Park, New Carrolton, Landover y Cheverly suman un aumento significativo de casos si lo comparamos con las últimas 72 horas pues los casos en algunos casos han tenido un aumento de hasta 90 casos más, un aproximado de 30 por día.

CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS POR ZIP CODE

20737-108 casos

20783- 278 casos

20743- 155 casos

20744- 189 casos

20747- 168 casos

20784- 194 casos

20785-167 casos

20706- 245 casos

20774- 173 casos

20874- 126 casos

20904- 108 casos

20903-111 casos

En Prince George’s se registran 3,875 casos de Covid-19 y 125 muertes, mientras que en Montgomery 2,868 y 110 personas han perdido la vida, condados que en su mayoría cuentan con población hispana.

Autoridades de salud reiteran el llamado a la población de seguir los lineamientos del gobernador por seguridad de todos que indican que debemos utilizar mascarillas, aunque expertos advierten que por seguridad para visitar supermercados es necesario utilizar guantes.

LAVANDERÍAS

Algunas lavanderías públicas ubicadas en la zona de la University, Langley Park y Hyattsville ya han optado por eliminar el área donde se puede doblar la ropa para evitar que las personas se contagien dentro de este negocio que es esencial.

Dentro de las recomendaciones para ingresar a las lavanderíasn antes mencionadas se obliga a utilizar guantes y mascarillas para evitar que las personas toquen las máquinas y luego la ropa limpia, porque de acuerdo a los administradores de lo contrario podrían llevarse el virus a la casa.

