PEQUEÑAS EMPRESAS DE HARTFORD PODRÁN RECIBIR HASTA $10,000

(NOTICIAS YA).- La Ciudad de Hartford, la Fundación Hartford para Donaciones Públicas, HEDCO, Inc. y Capital for Change lanzaron un Programa de Donación de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas de $1 millón para proporcionar al menos 100 pequeñas empresas de Hartford con una donación de hasta $10,000 para realizar pagos de arrendamiento o hipoteca, pagar salarios, hacer pagos a proveedores, pagar impuestos o pagar otros gastos elegibles.

El Programa de Donación de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas está dirigido a pequeñas empresas que pueden tener dificultades para obtener fondos de otras iniciativas federales o estatales, con un enfoque particular en brindar asistencia a pequeñas empresas propiedad de mujeres y personas de color, ubicadas en vecindarios de bajos ingresos en Hartford. Capital for Change administrará el programa y las solicitudes se aceptarán en línea a partir del 4 de mayo del 2020. Un enlace a la solicitud estará disponible en Coronavirus.Hartford.gov. Se espera que las donaciones se realicen antes del 22 de mayo del 2020. Las fechas del programa están sujetas a cambios.

A partir del 27 de abril del 2020, las empresas interesadas pueden acceder a asistencia técnica para asegurarse de que estén preparadas para presentar una solicitud. Las organizaciones que brindan asistencia técnica incluyen la Asociación Cívica de Blue Hills, la Asociación de Comerciantes de Upper Albany, la Asociación de Comerciantes Hispanoamericanos, HEDCO Inc., el Centro Empresarial de la Universidad de Hartford, el Consejo de Construcción de Minorías y la Cámara de Comercio de Hartford.

Para ser elegible para la donación, las empresas deben: (a) estar ubicadas dentro de la Ciudad de Hartford, (b) ser capaces de proporcionar al menos una declaración de impuestos federales, (c) tener ingresos positivos que no excedan los $ 500,000 por el año de impuesto presentado, (d) tener un número EIN y / o DUNS, si corresponde. Otros requisitos de elegibilidad estarán disponibles en la solicitud de donación. En un esfuerzo por hacer que las donaciones estén disponibles para la mayor cantidad posible de propietarios de negocios, los principales propietarios de múltiples negocios solo serán elegibles para una donación.

Además del Programa de Subsidios de Asistencia de Emergencia para Pequeñas Empresas, en los próximos meses la Ciudad de Hartford lanzará un programa de subsidios por separado para proporcionar aproximadamente $300,000, con un enfoque en ayudar a las pequeñas empresas en los vecindarios de Hartford a reiniciarse cuando las restricciones en la actividad comercial comienzan a disminuir.

“Esta pandemia ha devastado a las pequeñas empresas, y queremos hacer todo lo posible para ayudar a nuestras pequeñas empresas aquí en Hartford a sobrevivir, reabrir, volver a contratar y comenzar a crecer nuevamente”, dijo el Alcalde Luke Bronin. “Con demasiada frecuencia, las pequeñas empresas en comunidades como Hartford no tienen las relaciones bancarias, las conexiones o la capacidad de acceder a donaciones o préstamos federales, y esta asociación tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas que tienen más probabilidades de quedar fuera. Estamos increíblemente agradecidos con la Fundación Hartford para Donaciones Públicas, Capital for Change y HEDCO por asociarse con nosotros, y estamos buscando socios adicionales para hacer crecer este programa en el futuro “.

“Las pequeñas empresas son el elemento vital de nuestra economía, y estamos orgullosos de unirnos a estos socios para obtener un apoyo crítico durante este tiempo sin precedentes”, dijo el Presidente del Concejo de la Ciudad, Maly D. Rosado. “Las empresas a las que apuntamos para brindar apoyo emplean a residentes y sirven a los residentes, y queremos hacer todo lo posible para ayudarlos a sobrevivir. Agradecemos a Hartford Foundation for Public Giving, Capital for Change y HEDCO, Inc. por unirse a nosotros para crear esta importante iniciativa”.

“Cuando el Estado se vio obligado a cerrar, esto no solo tuvo un impacto devastador en muchos de nuestros propietarios y personal de pequeñas empresas locales, sino también en los residentes que confían en sus servicios y la vitalidad que aportan a sus vecindarios”, dijo Jay Williams, Presidente de Hartford Foundation for Public Giving “Sabemos que las pequeñas empresas propiedad de mujeres y personas de color no siempre tienen acceso al capital que necesitan para sobrevivir y prosperar, y que la pandemia actual está exacerbando esas desigualdades. Estamos orgullosos de apoyar a la Ciudad y los otros socios en apoyo de este esfuerzo”.

“Nos complace poder participar en un programa tan impactante”, dijo Fernando Rosa, Presidente y CEO de HEDCO, Inc., y Kim Hawkins, Vicepresidente y Director de Operaciones de HEDCO, Inc. “Apoyando a nuestra comunidad de pequeñas empresas en su hora de necesidad. Esas empresas que proporcionan muchos de los trabajos locales de Hartford. ¡Me alegra poder ayudar!

“Nuestro equipo está trabajando arduamente para implementar el programa de donaciones de manera eficiente y estratégica, dadas las inmensas y apremiantes necesidades de la comunidad de pequeñas empresas en Hartford”, agregó Cal Vinal, Presidente y CEO de Capital for Change.

La Ciudad también anunció hoy que está otorgando aproximadamente $120,000 a diecisiete pequeñas empresas bajo un programa de donación existente, en asociación con el programa Innovation Places de CTNext. La Ciudad usó fondos del programa Innovation Places de CTNext, asegurado por Launc[H]artford, para apoyar a las pequeñas empresas en el corredor entre Trinity College y Hartford Hospital.

“Launc[H] se enorgullece de apoyar a la comunidad de pequeñas empresas de Hartford”, dijo la Directora de Launc[H], Michelle Cote. “Creemos que nuestra Ciudad tiene el potencial de seguir creciendo como un importante centro de actividad de innovación, pero eso solo es posible si nuestros vecindarios siguen siendo vibrantes. Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestros vecindarios y nuestra región. Su crecimiento y éxito ayudarán a estimular nuestro crecimiento y éxito colectivos, y esperamos ver las formas en que invierten en capital y otras mejoras comerciales a través de estas donaciones “.