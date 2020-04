Piden ayuda para gastos fúnebres de Jackie quien murió por COVID-19

(NOTICIAS YA).-

La muerte de una jovencita de descendencia hispana por coronavirus ha llenado de luto a su familia y a toda la comunidad, luego que se convirtiera en una de las personas más jóvenes en de nuestro estado en morir durante la pandemia.

Su madre rompió el silencio y habló ante las cámaras de Univisión sobre lo doloroso que ha sido este momento, explica cómo la comunidad puede ayudar.

“Creo que todos se enamoraron de la sonrisa de Jackie porque a pesar de que ella no hablaba, pues ella siempre estaba sonriendo aunque no te conocía verdad, podías enamorarte de su sonrisa porque ella era la que era pura alegría pura sonrisa, tenía su espíritu muy bonito”, dice llorando Roxanna Paisano, madre de Jackie, como cariñosamente le decía su familia a la jovencita.

Un espíritu que logró cautivar a toda la comunidad cuando participó en las Olimpiadas Especiales de Colorado junto a otros 15 mil atletas, el momento más feliz de su corta vida, dice entre lágrimas Paisano.

Para donar a la familia haga clic aquí: ayuda para gastos fúnebres de Jackie

“Cuando ella llegaba de su camión y todos le gritaban por su nombre, los niños con necesidades especiales iban y la abrazaban fueron momentos muy lindos para ella”, recuerda su mamá.

Esta pequeña guerrera a sus cortos 16 años ganó varias batallas. Logró superar el cáncer y una operación por escoliosis. Sin embargo, este lunes su vida fue arrebatada por el coronavirus.

La mujer aprovechó para enviar un mensaje de reflexión “el virus está allí desgraciadamente nos tocó a nosotros. Hay mucha gente que no cree que existe y que anda por la calles caminando sin ser precavidos, usando tapabocas o guantes y da tristeza porque todo los días está muriendo gente”.

Una situación que les ha hecho estar más de tres semanas en cuarentena preventiva. Ahora deben continuar aislados por precaución, algo que hace más difícil este terrible momento para esta familia.

“La verdad para nosotros es muy difícil toda esta situación porque no podemos tener a nuestra familia que nos abrace, nuestros amigos que vengan y puedan estar con nosotros en estos momentos”, cometa desgarrada Roxanna

Pero no están solos. Familiares y la comunidad han abierto esta cuenta de Go Fund Me para apoyar con los gastos funerarios.

Algo que la familia agradece profundamente “con eso la gente ha estado aportando y con las oraciones para que sigan dándonos fortaleza”.

Labor a la que se suma Univision porque estamos juntos en la distancia.