¿Por qué no has recibido tu cheque de estímulo?

(POLÍTICA YA). – Ya hace más de una semana que el Servicio de Rentas Internas (IRS) empezó a enviar los pagos de estímulo de hasta $1,200 a millones de contribuyentes estadounidenses.

El pago tiene el propósito de ayudar a las personas que han sido impactadas por la pandemia del coronavirus, que ha prácticamente paralizado la economía de Estados Unidos.

El IRS tiene una herramienta en su página de internet para ayudar a las personas a actualizar su información personal y dar seguimiento a dónde están sus cheques de estímulo que, aunque no siempre funciona, puede ser útil.

¿Aún no te ha llegado el tuyo? Si todavía no has recibido un cheque del IRS, podría ser por una de estas razones:

1. “Taxes” sin procesar: Puede ser que todavía el IRS no ha procesado tu declaración de impuestos de 2019 si la presentaste antes de la fecha límite original del 15 de abril, por lo que aún no ha podido determinar si eres elegible para un pago de estímulo y cuánto deberás recibir.

Solución: Un poco de paciencia para darle tiempo al IRS a procesar tu declaración de impuestos.

2. Turbo Tax: La cantidad de dinero que te enviará el IRS se basa en tus impuestos de 2019, o si todavía no los has presentado, los de 2018. Pero si hiciste la declaración a través de servicios privados como Turbo Tax, H&R Block y otros, podría ser que el IRS no tiene tu información bancaria para hacer el depósito directo.

Solución: Turbo Tax dijo que la información de la cuenta bancaria de sus clientes es transmitida al IRS como parte de la declaración de impuestos. Consulta con la empresa que preparó los impuestos.

3. Ausente en el sistema: Es posible que aún seas elegible para recibir un pago de estímulo, pero que tu información no figura en el sistema del IRS si generalmente no presentas declaraciones de impuestos.

Solución: El IRS incluyó una forma para que los que no han declarado sus impuestos pueda ingresar su información en la página web de la agencia. El IRS informa que si ve el mensaje “Estado de pago no disponible”, es posible que su información no se haya procesado o cargado en el sistema. El consejo es volver a intentarlo más tarde.

4. Por correo: También podrías ser uno de lo smillones de contribuyentes que recibirá su cheque físico por el correo ordinario porque el IRS no tiene tu información bancaria. Tendrás la ventaja de ver en tus manos el cheque del IRS con el nombre del presidente Donald Trump.

Solución: Trata de actualizar tu información bancaria en la página web del IRS, sino tendrás que esperar a que te llegue el cheque por correo. El IRS comenzará a enviar cheques de estímulo en papel este viernes 24 de abril y planea enviar aproximadamente 5 millones de cheques por semana.

5. Culpa del banco: Algunos bancos han tenido problemas para mantenerse al día con la alta demanda de personas verificando electrónicamente si ya fue depositado el dinero en sus cuentas.

Solución: Comunícate con el servicio al cliente de tu banco para que te ayude a obtener la información que necesitas.

6. No calificas: Si perteneces a las categorías anteriores, es posible que no seas elegible para recibir un cheque de estímulo. Puede ser que tu ingreso bruto ajustado del año anterior sea lo suficientemente alto como para que no califiques, o puede ser que uno de tus dependientes es un inmigrante indocumentado o tenga más de 16 años.

Solución: Puedes consultar en el sitio web del IRS directamente quiénes son elegibles para recibir el cheque. Personas que no son elegibles según las declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 podrían serlo según el ingreso bruto ajustado de 2020 al presentar dos meses de recibos de pago consecutivos.

