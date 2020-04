Sube a 10 la cifra de muertos por COVID-19 en El Paso

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso informa una (1) muerte adicional de COVID-19, para un número total de diez (10) muertes. El paciente era un hombre de unos 70 años con problemas de salud subyacentes.

La Ciudad también está reportando cincuenta y ocho (58) casos nuevos de COVID-19, lo que eleva el número total del condado a 645. Los casos positivos en el Condado de El Paso incluyen 332 mujeres y 313 hombres; ver gráficos y mapa adjuntos. Hay 35 pacientes hospitalizados, y dieciocho (18) de los hospitalizados se encuentran actualmente en la UCI.

“Es de vital importancia que todos hagamos nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Todavía estamos viendo dos dígitos en la cantidad de casos positivos y no hemos alcanzado nuestro pico, por eso seguimos insistiendo en que las personas deben quedarse en casa y evitar salir de su casa a menos que sea absolutamente necesario “, dijo el Dr. Héctor Ocaranza, de la ciudad / Autoridad de Salud del Condado. “Si debe salir de su casa para realizar actividades esenciales, use una cubierta de tela para la cara. Es imprescindible recordar que los guantes y las cubiertas faciales de tela no son un reemplazo para el distanciamiento social adecuado, el lavado frecuente de manos y el autoaislamiento cuando están enfermos “.

Los funcionarios de salud pública continúan recordando a los residentes que la orden Quedese en Casa, Permanezca Seguro sigue vigente e insta a la comunidad a usar coberturas faciales cuando realizan tareas o tareas esenciales. Los revestimientos faciales deben lavarse diariamente. Se recuerda a las personas que tengan cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse la cubierta de la cara y lavarse las manos inmediatamente después de quitarse la cubierta. Si usa guantes, asegúrese de desecharlos y usarlos adecuadamente. (Ver: Qué es la contaminación cruzada).

Los signos y síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Si estos síntomas aparecen y no mejoran, la persona debe comunicarse con su proveedor de atención médica o buscar atención médica.

La línea directa 21-COVID está operativa de 7 a.m. a 8 p.m. De lunes a viernes y de 10 a.m. a 6 p.m. Sábado y domingo. Para derivación a los servicios contacte al 2-1-1 y seleccione la opción seis (6). Para obtener más información, visite http://www.epstrong.org.