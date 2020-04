Familia de fallecido por COVID-19 relata momentos difíciles

(NOTICIAS YA).- Un empleado de la maquiladora Lear en Ciudad Juárez falleció debido al COVID-19 mientras recibía tratamiento en el Centro Médico Universitario de El Paso.

Raúl Rosales de 57 años de edad falleció por complicaciones con el coronavirus, su hija describió lo que él y su familia vivieron durante sus últimos días.

A finales del mes de Marzo el señor Rosales informó a su esposa e hija que contaba con fiebre y otros malestares, situación que requirió de asistencia médica en un hospital privado en Ciudad Juárez.

“Tuvimos varias videollamadas con él también, muy cortitas, él no podía hablar, si acaso decía unas cuantas palabras, pero si él estaba muy mal. Después nos empezó a pedir audios y le decíamos papá échale muchas ganas tu puedes y él nos decía que le estoy hechando ganas pero esta muy difícil…”, relató Monica Rosales, de 26 años de edad, hija de Raúl Rosales.

Añadiendo a la dificultad de la situación, el señor Rosales se encontraba lejos de su familia ya que esta vive aquí en El Paso. En uno de los momentos mas críticos, pidió ser transferido de aquel hospital indicando que si permanecía ahí perdería su vida.

“Mi papá se esta muriendo que puedo hacer, pues mi mamá y yo nos fuimos al puente y yo hablé con Customs and Border Protection (CBP) y pues ellos me apoyaron un chorro, contactaron con el CDC que es el control de infecciones y ellos arreglaron todo como en tres horas después de todas las preguntas ellos ya estaban listos para recibir a mi papá”, comentó.

Después de varias trabas burocráticas impuestas por el hospital juarense para dar de alta a su papá, así como complicaciones para obtener transporte médico, su familia logró transferir a su ser querido al Centro Médico Universitario en suelo norteamericano.

Pero a este punto su salud ya estaba deteriorada, el lunes 20 de Abril el señor Rosales entró en coma y el día siguiente falleció.

“Pusieron una cámara en su cuarto y estuvimos muchas horas pudiendo verlo antes de que ya no estuviera y pues eso de alguna forma nos deja un poquito más tranquilos. Hicimos todo lo que pudimos y pues hoy si ha estado muy feo el día, desde la mañana de imaginarme que mi papá ya no lo voy a ver, que ya no me va a abrazar”, expresó consternada.

El señor Rosales trabajó para la compañía maquiladora Lear por más de 8 años, el 17 de marzo regresó a trabajar después de un periodo de discapacidad por una operación de tobillo. A unos días de regresar a sus labores, estuvo expuesto a un colega quien presuntamente presentaba síntomas de COVID-19.

Hasta la fecha 11 de las 33 muertes en la vecina ciudad han involucrado a la industria maquiladora en Ciudad Juárez.