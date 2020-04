Habrá multa si no cumple con la orden de usar cubrebocas en Santa Cruz

(NOTICIAS YA).- El Oficial de Salud del condado de Santa Cruz ha emitido una nueva orden que requiere a todos los residentes mayores de 12 años usar cubrebocas cuando están en público realizando actividades esenciales, incluyendo el uso del transporte público.

La orden entra en vigor este viernes a las 11:59 p.m. y busca frenar la propagación del COVID-19.

Los negocios tienen el derecho de negar el servicio a personas que no se cubran la cara. Todos los negocios esenciales tendrán que requerir a sus empleados y voluntarios usar cubiertas faciales.

No es necesario cubrirse la cara al hacer ejercicio al aire libre, pero se recomienda tener una cubierta facial en caso de que no pueda distanciarse de los demás. Niños menores de dos años no deben usar un cubrebocas debido al riesgo de asfixia. Una persona con problemas respiratorios o que esté inconsciente, incapacitada o incapaz de remover la cubierta facial sin la ayuda de alguien tampoco deben de usarlo.

La orden permanecerá vigente hasta que el Oficial de Salud la extienda, rescinda, reemplace o modifique por escrito. Personas que no acatan a esta medida podrían enfrentar una multa de hasta $1,000.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.