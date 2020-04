Muere por coronavirus tras criticar las órdenes de quedarse en casa

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Ohio que desestimó la pandemia de coronavirus y criticó las medidas de confinamiento falleció por la enfermedad recientemente.

De acuerdo con el sitio especializado TooFab, John W. McDaniel falleció la semana pasada en la ciudad de Columbus.

Durante el mes anterior a su muerte, el hombre de 60 años realizó varias publicaciones en las que desacreditaba los esfuerzos de las autoridades por prevenir los contagios, incluso refiriéndose a estos como bullshit, un término altisonante para referirse a las mentiras.

“¿Alguien tiene las agallas para decir que el COVID-19 es una treta política? (Los reto a) probar que estoy equivocado”, habría escrito en una publicación en redes sociales el pasado 13 de marzo, de acuerdo con el tabloide The Sun.

Dos días después, McDaniel habló específicamente al gobernador Mike DeWine, de quien aseguró no tenía el derecho de cerrar los negocios en el estado.

“No tiene la autoridad. Si tienes paranoia respecto a enfermarte simplemente no salgas. Esto no debería impedirnos vivir nuestra vida. Esto tiene que acabar”, presuntamente escribió en marzo 15.

El hombre dio positivo a coronavirus a finales del mes de marzo. Sus cuentas de redes sociales aparentemente han sido desactivadas desde entonces, indicó TooFab.

Aunque el Condado de Marion es el que cuenta con el mayor número de contagios en Ohio, con 2 mil 132, McDaniel habría sido la primera persona en la demarcación en fallecer por COVID-19, indicó el Marion Star.

En todo el estado, se han registrado 13 mil 725 contagios y 557 muertes, de acuerdo con cifras del New York Times actualizadas el 21 de abril.

John W. McDaniel era presidente de su propia compañía de producción industrial y padeció de cáncer en la década de los 80. Le sobreviven su esposa y dos hijos adultos.

A pesar de las publicaciones que el fallecido realizó antes de su muerte, su familia solicitó que “todos continúen practicando el distanciamiento social para mantenernos seguros los unos a los otros”.