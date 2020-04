Zonas con más hispanos concentran más casos de COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-En las últimas semanas se han multiplicado los casos de contagio de Covid-19; pero específicamente en una zona que afecta principalmente a la comunidad latina.

El área del código postal 92154 es el área con más casos documentados a la fecha; en la última semana hubo un incremento de casi el doble de casos llevando la cuenta a 137.

Algunos residentes del área comentan que el incremento podría ser por que hay personas que no tienen la precaución; no tienen la forma de prevenir y lo toman como si no fuera algo contagioso.

El condado ha reiterado que inicialmente las cifras elevadas ocurren en áreas donde también se han realizado más pruebas del virus.

El segundo factor es que las áreas 92154, 91911, 92020; son también los códigos postales con el mayor número de residentes de San Diego. De la misma manera que Chula Vista; la segunda ciudad más grande del condado; ocupa el segundo lugar en contagios.

El condado informó que los hospitales en los códigos postales con más contagios son también los que han registrado más casos confirmados.

“Los hospitales Scripps Mercy y Sharp Chula Vista son los hospitales de la región sur y tienen el mayor número de casos positivos de Covid-19″, comenta Wilma Wooten, Directora de Servicios de Salud Pública del condado de San Diego.

Pero sin importar la residencia o lugar de exposición; la comunidad más afectada ha sido la de hispanos; con el 44.7 por ciento del total de casos.

Algunos residentes ven como algo positivo el poder consultar las áreas con más casos y así prevenir sin llevar a alarmar.

“Nos puede ayudar para tener la prevención de cuidarnos más y quedarnos en casa. Estar en casa y ver que si está propagándose mucho en esta área entonces hay que cuidarnos,” dijo Rodolfo Rosas, un residente del sur del condado de San Diego desde hace 60 años.